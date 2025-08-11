En ny strid tornar upp sig i teknikkriget mellan USA och Kina där Nvidia och AMD nu måste betala för att få exportera till Kina.
Nvidia får betala för export till Kina
Nvidia och AMD, Advanced Micro Devices, måste betala 15 procent av sin omsättning på den kinesiska marknaden för att få exportlicenser.
Enligt källor i Trump-regimen, refererade av såväl Financial Times som Bloomberg, har Nvidia och AMD gått med på att betala 15 procent av sin försäljning i Kina till den amerikanska staten.
Alternativet har varit att inte få exportera till Kina över huvud taget.
”Det är ett strategiskt förhandlingskort som stärker Washingtons kontroll över en kritisk tekniksektor under handelssamtal med Kina”, säger Hebe Chen, analytiker på Vantage Markets i Melbourne, till Bloomberg.
Storinvesteringar i hedgefonder – surfar på AI-vågen. Dagens PS
Totalförbud i april…
I april i år införde Donald Trump ett totalförbud mot export till Kina av Nvidias H20-datorchip, en modell som utvecklats specifikt för den kinesiska marknaden, med lägre prestanda än de produkter som erbjuds till amerikanska företag och allierade länder.
I juni ändrade Trump kurs även i det här avseendet och under juli upphävdes det formella förbudet efter ett möte mellan Trump och Nvidias vd Jensen Huang.
Enligt Financial Times har sedan de första exportlicenserna godkänts av BIS, Bureau of Industry and Security, strax innan senaste helgen.
…blev avgift i juli
Nvidia bekräftar att man accepterat systemet med avgift mot exportlicenser.
”Vi följer de riktlinjer som amerikanska myndigheter har satt för vår verksamhet på globala marknader”, säger företaget i ett uttalande.
Två källor uppger att Trump-regimen ännu inte beslutat hur intäkterna ska användas, vilket skapar osäkerhet om huruvida avtalet kommer att vara hållbart på lång sikt.
”Med tiden skulle ett sådant hinder för export av datorchips till Kina sannolikt hindra Nvidia och AMD från att expandera sin verksamhet där, samtidigt som det ger kinesiska tillverkare en tydlig fördel när det gäller att ta marknadsandelar och främja inhemsk innovation inom halvledarindustrin”, säger Hebe Chen hos Bloomberg.
”Aldrig hänt tidigare”
Experter på exportkontroll säger att det aldrig tidigare hänt att ett amerikanskt företag varit tvunget att ge upp en procentandel av försäljningsintäkterna för att få en licens att sälja en produkt utomlands.
“Kina måste skratta åt hur Washington förvandlar exportlicenser till en inkomstkälla. Vad kommer att hända härnäst – att Lockheed Martin får sälja F-35-stridsflygplan till Kina för en provision på 15 procent?” säger Kina-experten Liza Tobin, som tjänstgjorde i Trumps nationella säkerhetsråd från 2017 till 2021.
Nvidia: ”USA kan vinna”
Nvidia menar att försäljningen till Kina är central för företaget.
”Även om vi inte har levererat H20 till Kina på flera månader, hoppas vi att exportkontrollreglerna kommer att göra det möjligt för USA att konkurrera både i Kina och globalt. USA kan inte upprepa 5G-misstaget och förlora sitt ledarskap inom telekommunikation. Den amerikanska AI-tekniken kan bli världsstandarden om vi startar en kapplöpning”, sade företaget i helgen.
