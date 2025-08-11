Nvidia får betala för export till Kina

Nvidia och AMD, Advanced Micro Devices, måste betala 15 procent av sin omsättning på den kinesiska marknaden för att få exportlicenser.

Enligt källor i Trump-regimen, refererade av såväl Financial Times som Bloomberg, har Nvidia och AMD gått med på att betala 15 procent av sin försäljning i Kina till den amerikanska staten.

Alternativet har varit att inte få exportera till Kina över huvud taget.

”Det är ett strategiskt förhandlingskort som stärker Washingtons kontroll över en kritisk tekniksektor under handelssamtal med Kina”, säger Hebe Chen, analytiker på Vantage Markets i Melbourne, till Bloomberg.

Totalförbud i april…

I april i år införde Donald Trump ett totalförbud mot export till Kina av Nvidias H20-datorchip, en modell som utvecklats specifikt för den kinesiska marknaden, med lägre prestanda än de produkter som erbjuds till amerikanska företag och allierade länder.

I juni ändrade Trump kurs även i det här avseendet och under juli upphävdes det formella förbudet efter ett möte mellan Trump och Nvidias vd Jensen Huang.

Enligt Financial Times har sedan de första exportlicenserna godkänts av BIS, Bureau of Industry and Security, strax innan senaste helgen.

