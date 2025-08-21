Dagens PS
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen

Nvidia
Nvidias vd Jensen Huang. (Foto: Carl Court/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen.

Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan förutbestämt pris.

Nvidia passerar inte obemärkt

På onsdag nästa vecka släpper chipjätten Nvidia sin resultatrapport, och dagen därpå kommer effekten av att märkas på marknaden. Rörelserna då, enligt prognos, väntas bli 0,9 procentenheter i endera riktning jämförelseindexet S&P 500.

Detta beskrivs som de största uppochned-gångarna i börsriktmärket under nästa månad, september alltså.

Nu på fredag, när Fed-toppen Powell snackar från Wyoming, väntas rörelserna i de olika riktningarna bli mer försiktiga 0,8 procentenheter.

Det uppger NY Times hänvisning till S&P 500 optionsdata från City Global Markets.

Fler viktiga siffror kommer in

Mellan Powells tal och Nvidias finansiella rapport släpps även statistik om anställningar i USA från arbetsmarknadsdepartementet, dessutom kommer nya inflationssiffror in.

Även om USA:s centralbank Fed (Federal Reserve formellt) brukar sätta stort avtryck på marknaderna väger Nvidia med sitt AI-fokus tyngre.

”Relativt sett är Nvidias resultat den största händelsen för S&P 500 under den kommande månaden”, säger Stuart Kaiser, aktiestrateg på Citi, till NY Times.

Värderas till 4 biljoner dollar

Förra månaden sprängde Nvidias värdering alla gränser: 4 biljoner dollar.

Chipföretaget uppges i dag utgöra 8 procent av S&P 500-indexet.

När bolaget senast rapporterade sina siffror, det var i maj, studsade aktien upp 3,25 procent.

Samtidigt avancerade S&P 500 0,4 procent.

Chipbolaget släppte rapport även i februari, då sjönk aktien mer än 8 procent, samtidigt som S&P 500 backade 1,6 procent, enligt artikeln.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

