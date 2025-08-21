Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen

Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan förutbestämt pris.

Nvidia passerar inte obemärkt

På onsdag nästa vecka släpper chipjätten Nvidia sin resultatrapport, och dagen därpå kommer effekten av att märkas på marknaden. Rörelserna då, enligt prognos, väntas bli 0,9 procentenheter i endera riktning jämförelseindexet S&P 500.

Detta beskrivs som de största uppochned-gångarna i börsriktmärket under nästa månad, september alltså.

Nu på fredag, när Fed-toppen Powell snackar från Wyoming, väntas rörelserna i de olika riktningarna bli mer försiktiga 0,8 procentenheter.

Det uppger NY Times hänvisning till S&P 500 optionsdata från City Global Markets.