På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen.
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen
Mest läst i kategorin
Så har Lasse Åberg investerat: "Inte köpt Tesla"
Folkkäre konstnären, skådespelaren och filmmakaren Lasse Åbergs filmer har enligt uppgifter dragit in hundratals miljoner I en intervju i podden TV-fabriken med Fredrik Ralstrand berätttar han nu hur pengarna har investerats. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Lasse Åberg kan inte bekräfta intäkterna ”Det sägs att dina filmer har blivit kassasuccé och …
Expertens råd på börsen till småsparare i höst
Peter Nelson, portföljchef vid DNB Carnegie Private Banking, tycker att osäkerheten i marknaden har minskat något vilket också den starka börsen i sommar har bevisat. Inför hösten har han flera konkreta råd till investerare. Läs även: Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen – Dagens PS Mer positiv än förra hösten Inför hösten 2024 trodde börsexperten Peter Nelson …
Börsexpertens köpråd: Ser 25 procents möjlig uppgång
Ett köpråd delas ut av Aktiespararnas Lars Frick till aktien som blivit någon av en favorit bland svenska fondförvaltare. ”Aktien har haft en modest kursuppgång på ett års sikt samtidigt som resultatet förbättrats, så värderingsmultiplarna är låga i ett historiskt perspektiv”, skriver börsexperten. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens …
Saab köper upp sin underleverantör
Saab blir ny ägare till företaget Deform i Degerfors som försvarsbolaget redan samarbetar med. Förvärvet syftar till att fördjupa och stärka samarbetet med det Degerforsbaserade företaget som har 37 anställda och är leverantör av specialbehandlade delar till Saabs ubåtstillverkning inom affärsområdet Kockums. ”Deform har en unik kompetens inom formning av krävande och tuffa material. De …
Ta rygg på Persson – så mycket ska aktien upp enligt banken
I måndags gjorde Stefan Persson med familj sitt senaste storköp i H&M. Många experter är tveksamma till aktien med Handelsbanken ser köpläge. ”Vi upprepar vår syn att det är dags att vara motvalls då vi menar att sentimentet kring aktien är svagt, det värsta ligger bakom oss och vinstrevideringarna är på väg at bli positiva”, …
Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan förutbestämt pris.
Nvidia passerar inte obemärkt
På onsdag nästa vecka släpper chipjätten Nvidia sin resultatrapport, och dagen därpå kommer effekten av att märkas på marknaden. Rörelserna då, enligt prognos, väntas bli 0,9 procentenheter i endera riktning jämförelseindexet S&P 500.
Detta beskrivs som de största uppochned-gångarna i börsriktmärket under nästa månad, september alltså.
Nu på fredag, när Fed-toppen Powell snackar från Wyoming, väntas rörelserna i de olika riktningarna bli mer försiktiga 0,8 procentenheter.
Det uppger NY Times hänvisning till S&P 500 optionsdata från City Global Markets.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Fler viktiga siffror kommer in
Mellan Powells tal och Nvidias finansiella rapport släpps även statistik om anställningar i USA från arbetsmarknadsdepartementet, dessutom kommer nya inflationssiffror in.
Även om USA:s centralbank Fed (Federal Reserve formellt) brukar sätta stort avtryck på marknaderna väger Nvidia med sitt AI-fokus tyngre.
”Relativt sett är Nvidias resultat den största händelsen för S&P 500 under den kommande månaden”, säger Stuart Kaiser, aktiestrateg på Citi, till NY Times.
Värderas till 4 biljoner dollar
Förra månaden sprängde Nvidias värdering alla gränser: 4 biljoner dollar.
Chipföretaget uppges i dag utgöra 8 procent av S&P 500-indexet.
När bolaget senast rapporterade sina siffror, det var i maj, studsade aktien upp 3,25 procent.
Samtidigt avancerade S&P 500 0,4 procent.
Chipbolaget släppte rapport även i februari, då sjönk aktien mer än 8 procent, samtidigt som S&P 500 backade 1,6 procent, enligt artikeln.
Missa inte: Städade toaletter – nu ruvar han på 1 400 miljarder kronor DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Senaste nytt
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen
På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen. Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan …
Sveriges nya kärnkraft blir liten
Vattenfall tar nu nästa steg i planerna på ny kärnkraft. Beskedet innebär en satsning på små modulära reaktorer vid Ringhals. Sverige tar ett nytt steg mot framtidens energiförsörjning. Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer. Missa inte: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr …
Extraordinärt gruvfynd: Mark full av silver och guld
Nya guld- och silverfynd av exceptionellt hög halt har fått investerare att rikta blickarna mot Colombia. Lovande är bara förnamnet, med silverhalter på över 1800 gram per ton. Men bakom framgångssagan tornar en mörkare verklighet upp sig. Parallellt med de legala gruvbolagens verksamhet breder en illegal guldindustri ut sig, styrd av samma nätverk som länge …
Nytt galet rekord i lotteri – 6,7 miljarder i potten
Eurolotteriet i all ära, men amerikanska Powerball är mer än snäppet vassare och nu kan en ensam vinnare ta hem rekordhöga 6,7 miljarder kronor. I onsdagskvällens dragning i Powerball blev ingen ingen jackpot-vinnare. Därför har potten växt till hisnande omkring 700 miljoner dollar uppskattningsvis, det vill säga runt 6,7 miljarder kronor. Det berättar CNN och …
Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin
Ett Hem i Stockholm har vuxit från 12 till 24 rum – och från exklusivt townhouse till en av stadens mest lönsamma lyxhotell. Med en beläggning på 90 procent och en omsättning som passerat 118 miljoner kronor är Jeanette Mix satsning allt annat än hemtam. Här är berättelsen om hur en diskret adress i Lärkstaden …