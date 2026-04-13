Wall Streets investerare står inför ännu ett stort eldprov när den amerikanska rapportsäsongen drar igång med full kraft. Agendan övergår från krigsrubriker till bolagsvinster.
Nu startar nästa hårda prövning för investerare
Efter en tid med extremt volatil handel på marknaden på grund av konflikten i Mellanöstern hoppas många att fokus nu ska återgå till det som i slutändan driver aktiekurser – fundamentala data och framtida vinstförmåga. Förväntningarna är högt ställda och per automatik också fallhöjden.
Enligt färska siffror från FactSet väntas vinsttillväxten för bolagen i S&P 500 landa på 12,6 procent för det första kvartalet. Om prognosen infrias innebär det sjätte kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt. Till saken hör att antalet bolag som gått ut med positiva vinstvarningar inför rapporterna nått den högsta nivån sedan 2021.
Wall Street-jättarna tar täten
Trots de optimistiska prognoserna finns en märkbar nervositet. Under de senaste kvartalen har reaktionen på börsen varit sval även när bolagen levererat över förväntan, medan de som missat målet har straffats hårt.
Den här veckan riktas blickarna mot Goldman Sachs, JPMorgan Chase och Blackrock, som startar rapportsäsongen. Deras rapporter fungerar ofta som en temperaturmätare på den amerikanska ekonomin och ger ledtrådar om huruvida inflationen och de höga räntorna börjat bita på allvar.
”Vinster är marknadens chans att flytta samtalet bort från geopolitik och fokusera på grunderna. Risken är att vinsterna inte riktigt ger den där tryggheten”, säger Bret Kenwell, amerikansk investeringsanalytiker på eToro, till The Wall Street Journal som berättar om att företagens rapportperiod nu startar i USA.
Det oroar börsens investerare
Orosmolnet är hur kriget och de stigande energipriserna påverkar marginalerna. Även om arbetsmarknaden i USA har visat en oväntad motståndskraft och recessionsrisken bedöms som låg påverkar bensinpriser och fraktkostnader kalkylerna. Det finns en risk att bolagens framåtblickande prognoser blir mer försiktiga än vad marknaden hoppas på.
Samtidigt ser vissa bedömare den senaste tidens skakiga börsresa som en välbehövlig utvädring. Efter en treårig uppgång som drivit upp värderingarna till närmast astronomiska nivåer kan ett kursfall öppna för köplägen.
Överlag är analytikerna optimister
Enligt WSJ är analytikerna sammantaget ändå optimistiska och ”tror att de flesta större företag kommer att säga att de inte har sett någon betydande påverkan på sin verksamhet till följd av kriget med Iran. Det finns några uppenbara undantag, inklusive energibolagen som gynnas av oljeprisets ökning och bränsleslukande företag som flygbolag och kryssningsoperatörer som drabbas av stigande kostnader”.
