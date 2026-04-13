Nu startar nästa hårda prövning för investerare

Enligt färska siffror från FactSet väntas vinsttillväxten för bolagen i S&P 500 landa på 12,6 procent för det första kvartalet. Om prognosen infrias innebär det sjätte kvartalet i rad med tvåsiffrig tillväxt. Till saken hör att antalet bolag som gått ut med positiva vinstvarningar inför rapporterna nått den högsta nivån sedan 2021.

Wall Street-jättarna tar täten

Trots de optimistiska prognoserna finns en märkbar nervositet. Under de senaste kvartalen har reaktionen på börsen varit sval även när bolagen levererat över förväntan, medan de som missat målet har straffats hårt.

Den här veckan riktas blickarna mot Goldman Sachs, JPMorgan Chase och Blackrock, som startar rapportsäsongen. Deras rapporter fungerar ofta som en temperaturmätare på den amerikanska ekonomin och ger ledtrådar om huruvida inflationen och de höga räntorna börjat bita på allvar.

”Vinster är marknadens chans att flytta samtalet bort från geopolitik och fokusera på grunderna. Risken är att vinsterna inte riktigt ger den där tryggheten”, säger Bret Kenwell, amerikansk investeringsanalytiker på eToro, till The Wall Street Journal som berättar om att företagens rapportperiod nu startar i USA.

