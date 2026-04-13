Kina bryter trenden på börsen
Indexen på Kinas fastlandet följer inte med nedåt när de asiatiska börserna reagerar på de avbrutna fredsförhandlingarna mellan USA och Iran.
Oljepriset rusade i den inledande handeln på måndagen. På de stora asiatiska börserna är riktningen för det mesta nedåt.
Det japanska huvudindexet Nikkei 225 backar med 1,0 procent medan bredare Topix är ned 0,5 procent vid lunch lokal tid.
Sydkoreanska Kospi och Hongkongbaserade Hang Seng backar 1,2 respektive 1,1 procent.
På fastlandet i Kina är tongångarna något mer positiva. Shenzhen går upp 0,2 procent medan Shanghai ligger på oförändrad nivå.