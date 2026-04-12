Goldman Sachs får miljonbot

Bakgrunden handlar om brister i hur banken hanterat och rapporterat information, något som anses avgörande för marknadens transparens.

Utvecklingen speglar samtidigt en bredare trend i finanssektorn.

Även andra aktörer har fått betala sanktionsavgifter efter brister i rapportering, vilket visar hur hårdare tillsyn blivit en ny norm på marknaden, något som framgår av SBB måste betala miljonböter till Finansinspektionen.

Skärpta krav på transparens

Regelverken inom finans har blivit allt mer omfattande de senaste åren.

Efter finanskrisen har fokus legat på att säkerställa korrekt rapportering, spårbarhet och ansvar.

I det här fallet bedöms Goldman Sachs inte ha levt upp till dessa krav.

“Det är viktigt att marknadsaktörer följer regelverken för att upprätthålla förtroendet”, framgår av beslutet från tillsynsmyndigheten.

Även om avgiften i sig är begränsad i relation till bankens storlek, är signalvärdet desto större. Regelbrott accepteras inte, oavsett aktör.