Statens pensjonsfond utland, bättre känd som den norska oljefonden, fortsätter att leverera hisnande resultat. Under tredje kvartalet 2025 växte den med 200 000 kronor – för varje norsk invånare.
Superkvartal för oljefonden: 200 000 kronor per norrman
Mest läst i kategorin
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
Här tillverkas grönt stål – på riktigt
Fossilfritt stål? På riktigt? Jodå. SSAB har just tecknat avtal på att leverera 120 ton fossilfritt stål till ett unikt projekt. Som omväxling till krisrubriker, konkurshot och förutsägelser om nästa konkurs inom den gröna omställningen av industrin, kan det vara kul att berätta om något positivt i sektorn. De goda nyheterna kommer från SSAB (börskurs …
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Blankarna jublar: Fullträff i aktiens rapportras
“Den enes död, den andres bröd brukar det heta”. Och aldrig har det väl varit så tydligt som i en av dagens rapporterande aktier. För medans tusentals aktieägare förlorar nära 20 procent av sitt innehav i rapporterande Truecaller (börskurs Truecaller) så kan blankarna glädja sig åt en riktigt fullträff. Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att …
En tillväxt på 5,8 procent har tagit den norska oljefonden, världens största fond av sitt slag, till nya höjder. Kraftig tillväxt för fondens största innehav, amerikanska techjättar, ger värderingar nära 21 000 miljarder norska kronor.
Bara under det tredje kvartalet ökade värdet, mätt i norska kronor, med nästan 103 miljarder. Om man slår ut det över landets befolkning på 5,6 miljoner blir det nästa 200 000 kronor per person.
Det är ingen dålig tillväxt för de norska skattebetalarna som äger oljefonden gemensamt genom staten.
Råvaror, finans och telekom
Bakom uppgången ligger starka börsvinster och fortsatt optimism kring AI-sektorn, enligt Norges Bank Investment Management, som förvaltar fonden för den norska befolkningen, rapporterar CNBC.
Fondens aktieinnehav steg 7,7 procent, medan ränteplaceringar ökade 1,4 procent. Investeringar i förnybar energi och fastigheter gav mer blygsamma bidrag på 0,3 respektive 1,1 procent.
”Starka börsresultat inom råvaror, finans och telekom drev avkastningen under kvartalet”, säger vice vd Trond Grande i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Oljefonden besväras inte av AI-bubbla
På frågan från CNBC:s Julianna Tatelbaum om det finns en AI-bubbla på marknaden svarade Trond Grande:
”Jag skulle inte använda det ordet. Vi ser höga värderingar, men också starka vinster. Det finns uppenbart mycket som talar för den här tekniken. Men det är fortfarande oklart vem som kommer att lyckas tjäna mest på den.”
Det syns tydligt på fondens innehav. Bland de 10 största innehaven i USA är 8 av 10 bolag techjättarna som driver AI-utvecklingen framåt.
Totalt är 71,2 procent av fondens tillgångar placerade i aktier, 26,6 procent i räntebärande värdepapper, 1,8 procent i onoterade fastigheter och 0,4 procent i förnybar energiinfrastruktur.
Hundratals miljarder till statskassan
Fonden sparas inte bara till regniga dagar. Varje år gör norska staten uttag som används i den norska statsbudgeten. 2026 planerar man rekordstora uttag för att täppa igen hålen i ekonomin.
Norge planerar att under 2026 göra det största uttaget hittills ur sin oljefond.
Enligt regeringens nya statsbudget uppgår uttaget till 580 miljarder norska kronor, motsvarande omkring 550 miljarder svenska kronor. Det planerade uttaget är en ökning från 534 miljarder norska kronor i år, som också var rekordhögt, skriver SvD.
Medlen ska bland annat användas för att stötta välfärdssystemet och finansiera prioriterade satsningar inom offentlig sektor. En mindre del väntas gå till bistånd, inklusive fortsatt stöd till Ukraina.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Därför lämnar fler och fler Norge
Fler emigrerar från Norge i dag än under den stora emigrationsvågen vid 1900-talets början . Nu har forskarna undersökt varför. Fler människor flyttar från Norge än tidigare. Norge har länge varit ett invandringsland men den pendeln har svängt och nu emigrerar fler än 30?000 personer per år. ”Det är faktiskt ett högre antal personer som …
Börstrateg ser köpläge i aktie: Kvalitet till rea
Det anser Martin Björsell, aktiemarknadsstrateg på Nordeas Private Banking-enhet, och lyfter fram AAK-aktien. Konsumentbolaget AAK har haft en svag utveckling. Det öppnar för köpläge, anser Nordeas aktieproffs. Det berättar tidningen Aktiespararna och konstaterar att det finns flera orsaker till att företagets försäljningsvolymer varit svaga, däribland anges vikande efterfrågan. Investerare uppges också ha flyttat pengar från …
Superkvartal för oljefonden: 200 000 kronor per norrman
Statens pensjonsfond utland, bättre känd som den norska oljefonden, fortsätter att leverera hisnande resultat. Under tredje kvartalet 2025 växte den med 200 000 kronor – för varje norsk invånare. En tillväxt på 5,8 procent har tagit den norska oljefonden, världens största fond av sitt slag, till nya höjder. Kraftig tillväxt för fondens största innehav, amerikanska techjättar, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Boliden kritiserar höjd gruvskatt – kan påverka hela Europa
Finland planerar att höja såväl gruvskatt som elskatt. Det kan få stora konsekvenser för råvaruförsörjningen i Europa, menar bland annat den svenska gruvjätten Boliden. Kraftigt höjda skatter på gruvnäringen är just nu på förslag från den finländska regeringen. Det är något som väcker oro inom branschen och kan leda till att flera gruvor stängs i …