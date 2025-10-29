Superkvartal för oljefonden: 200 000 kronor per norrman

En tillväxt på 5,8 procent har tagit den norska oljefonden, världens största fond av sitt slag, till nya höjder. Kraftig tillväxt för fondens största innehav, amerikanska techjättar, ger värderingar nära 21 000 miljarder norska kronor.

Bara under det tredje kvartalet ökade värdet, mätt i norska kronor, med nästan 103 miljarder. Om man slår ut det över landets befolkning på 5,6 miljoner blir det nästa 200 000 kronor per person.

Det är ingen dålig tillväxt för de norska skattebetalarna som äger oljefonden gemensamt genom staten.

Råvaror, finans och telekom

Bakom uppgången ligger starka börsvinster och fortsatt optimism kring AI-sektorn, enligt Norges Bank Investment Management, som förvaltar fonden för den norska befolkningen, rapporterar CNBC.

Fondens aktieinnehav steg 7,7 procent, medan ränteplaceringar ökade 1,4 procent. Investeringar i förnybar energi och fastigheter gav mer blygsamma bidrag på 0,3 respektive 1,1 procent.

”Starka börsresultat inom råvaror, finans och telekom drev avkastningen under kvartalet”, säger vice vd Trond Grande i ett pressmeddelande.