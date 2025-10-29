Dagens PS
Superkvartal för oljefonden: 200 000 kronor per norrman

Är Haaland det bästa som hänt Norge? Oljefondens ständiga tillväxt är en möjlig utmanare.
Är Haaland det bästa som hänt Norge? Oljefondens ständiga tillväxt är en möjlig utmanare. (Foto: Fredrik Varfjell / NTB / TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Statens pensjonsfond utland, bättre känd som den norska oljefonden, fortsätter att leverera hisnande resultat. Under tredje kvartalet 2025 växte den med 200 000 kronor – för varje norsk invånare.

En tillväxt på 5,8 procent har tagit den norska oljefonden, världens största fond av sitt slag, till nya höjder. Kraftig tillväxt för fondens största innehav, amerikanska techjättar, ger värderingar nära 21 000 miljarder norska kronor.

Bara under det tredje kvartalet ökade värdet, mätt i norska kronor, med nästan 103 miljarder. Om man slår ut det över landets befolkning på 5,6 miljoner blir det nästa 200 000 kronor per person.

Det är ingen dålig tillväxt för de norska skattebetalarna som äger oljefonden gemensamt genom staten.

Råvaror, finans och telekom

Bakom uppgången ligger starka börsvinster och fortsatt optimism kring AI-sektorn, enligt Norges Bank Investment Management, som förvaltar fonden för den norska befolkningen, rapporterar CNBC.

Fondens aktieinnehav steg 7,7 procent, medan ränteplaceringar ökade 1,4 procent. Investeringar i förnybar energi och fastigheter gav mer blygsamma bidrag på 0,3 respektive 1,1 procent.

”Starka börsresultat inom råvaror, finans och telekom drev avkastningen under kvartalet”, säger vice vd Trond Grande i ett pressmeddelande.

Oljefonden besväras inte av AI-bubbla

På frågan från CNBC:s Julianna Tatelbaum om det finns en AI-bubbla på marknaden svarade Trond Grande:

”Jag skulle inte använda det ordet. Vi ser höga värderingar, men också starka vinster. Det finns uppenbart mycket som talar för den här tekniken. Men det är fortfarande oklart vem som kommer att lyckas tjäna mest på den.”

Det syns tydligt på fondens innehav. Bland de 10 största innehaven i USA är 8 av 10 bolag techjättarna som driver AI-utvecklingen framåt.

De 10 största amerikanska innehaven och hur stor del de utgör av fondens 20 000 miljarder norska kronor. (Källa: CNBC)

Totalt är 71,2 procent av fondens tillgångar placerade i aktier, 26,6 procent i räntebärande värdepapper, 1,8 procent i onoterade fastigheter och 0,4 procent i förnybar energiinfrastruktur.

Hundratals miljarder till statskassan

Fonden sparas inte bara till regniga dagar. Varje år gör norska staten uttag som används i den norska statsbudgeten. 2026 planerar man rekordstora uttag för att täppa igen hålen i ekonomin.

Norge planerar att under 2026 göra det största uttaget hittills ur sin oljefond.

Enligt regeringens nya statsbudget uppgår uttaget till 580 miljarder norska kronor, motsvarande omkring 550 miljarder svenska kronor. Det planerade uttaget är en ökning från 534 miljarder norska kronor i år, som också var rekordhögt, skriver SvD.

Medlen ska bland annat användas för att stötta välfärdssystemet och finansiera prioriterade satsningar inom offentlig sektor. En mindre del väntas gå till bistånd, inklusive fortsatt stöd till Ukraina.

EkonomiNorgeNorska oljefonden
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

