Oljefonden i blåsväder – men så presterar den

Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025.

Avkastningen för fonden uppgick då till 5,7 procent. Detta ska till viss del bero starkt resultat hänförligt till aktier.

I aktieinvesteringar, som stod för 70,6 procent av innehaven i slutet av juni, hade fonden en avkastning på 6,7 procent. Fondens räntebärande investeringar hade en avkastning på 3,3 procent, medan fastighetsinvesteringar gav en avkastning på 4 procent. Onoterade innehav inom infrastruktur för förnybar energi gav en avkastning på 9,4 procent.

Överlag låg fondens avkastning 0,05 procent under sitt aktieindex.

“Resultatet är drivet av god avkastning på aktiemarknaden, särskilt inom finanssektorn”, säger Nicolai Tangen, vd för fonden i ett uttalande under tisdagen.

Stark krona driver ner värdet

Fondens totala värde minskade med 156 miljarder norska kronor under perioden till 19 586 miljarder kronor.

Den norska kronans styrka tyngde fondens värde under första halvåret. När kronan steg med cirka 11,5 procent mot den amerikanska dollarn under halvåret bidrog det till ett värdefall på 1 miljard kronor. Detta som ett resultat av att oljefonden har ett stort innehav i USA.