Oljefonden i blåsväder – men så presterar den

Nicolai Tangen, vd och huvudförvaltare på Norges Bank Investment Management. (Foto: TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Den norska oljefonden har stött på stark kritik den senaste tiden på grund av kontroversiella investeringar i Israel. Samtidigt släpper man siffror för första halvåret som visar på starkt resultat.

Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025.

Avkastningen för fonden uppgick då till 5,7 procent. Detta ska till viss del bero starkt resultat hänförligt till aktier.

I aktieinvesteringar, som stod för 70,6 procent av innehaven i slutet av juni, hade fonden en avkastning på 6,7 procent. Fondens räntebärande investeringar hade en avkastning på 3,3 procent, medan fastighetsinvesteringar gav en avkastning på 4 procent. Onoterade innehav inom infrastruktur för förnybar energi gav en avkastning på 9,4 procent.

Överlag låg fondens avkastning 0,05 procent under sitt aktieindex.

“Resultatet är drivet av god avkastning på aktiemarknaden, särskilt inom finanssektorn”, säger Nicolai Tangen, vd för fonden i ett uttalande under tisdagen.

Stark krona driver ner värdet

Fondens totala värde minskade med 156 miljarder norska kronor under perioden till 19 586 miljarder kronor.

Den norska kronans styrka tyngde fondens värde under första halvåret. När kronan steg med cirka 11,5 procent mot den amerikanska dollarn under halvåret bidrog det till ett värdefall på 1 miljard kronor. Detta som ett resultat av att oljefonden har ett stort innehav i USA.

Oljefonden kommer att sälja i Israel

Den norska oljefonden har kritiserats kraftigt de senaste dagarna efter att det framkommit att man investerat i israeliska bolag som bland annat bidrar med service till bombflygplan.

Nyheten som först avslöjades av Aftenposten har lett till flera upprörda utspel från politiker i Norge.

Det har nu också lett till att oljefonden sagt upp kontrakt med tre av sina externa kapitalförvaltare som hanterade några av fondens israeliska investeringar, skriver Reuters. Fonden har också sålt innehav i 11 av totalt 61 israeliska företag.

Oljefonden har meddelat att de kommer att sälja av alla investeringar som inte ingår i sitt aktieindex och att alla investeringar kommer att ske inhouse framöver.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

