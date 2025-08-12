Den norska oljefonden har stött på stark kritik den senaste tiden på grund av kontroversiella investeringar i Israel. Samtidigt släpper man siffror för första halvåret som visar på starkt resultat.
Oljefonden i blåsväder – men så presterar den
Mest läst i kategorin
AI kan ha löst en del av ett av arkeologins största mysterier
Med hjälp av AI har forskare gjort en upptäckt i Peru som kan kasta nytt ljus över ett av arkeologins mest omdiskuterade fenomen. Fyndet fördubblar antalet kända Nazcalinjer och avslöjar detaljer som legat dolda i mer än 1 500 år. Upptäckten ger dessutom ny tyngd åt en teori som kan förändra synen på dessa mystiska …
Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt
Strax före deadline ger Donald Trump och Kina besked som ändrar förutsättningarna i den pågående handelsstriden, åtminstone för stunden. President Donald Trump har gett grönt ljus för en 90 dagars förlängning i tullkonflikten med Kina. Beskedet stoppar kraftiga höjningar och ger mer tid för förhandlingar. Missa inte: Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel. Dagens PS …
Ryskt datacenter öppnat i Finland
Ett ryskt datacenter har öppnat i Finland utan myndigheternas vetskap. Nu varnar en expert för säkerhetsluckor i finsk lag. Under helgen rapporterade Yle att ett ryskt datacenter öppnat i Helsingfors. Bakom datacentret står Beeline, en av Rysslands största mobiloperatörer. Genom det nya centret vill det ryska företaget öka snabbheten i dataöverföringen, särskilt för utländska mobiltjänster …
Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet
Spanien har kunnat dra nytta av billig el genom sin expanderade solelsmarknad. Problemet är att snålhet leder till att nätet inte hänger med i utvecklingen. Spanien har dragit nytta av sitt soliga klimat, mer än många andra länder med liknande förhållanden. 60 procent solel Faktum är att landet får hela 60 procent av sin el …
Nu åtalas besättningen på ryska skuggflottan
Finland åtalar nu kaptenen och besättningen på ett fartyg i den ryska skuggflottan som misstänkts för att ha kapat undervattenskablar i Östersjön. Det handlar om oljetankern Eagle S som i december 2024 ska ha släpat sitt ankare över havsbotten i Östersjön över tio mil och därmed skadade och kapade viktiga undervattenskablar. Åtal mot ryska skuggflottan …
Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025.
Avkastningen för fonden uppgick då till 5,7 procent. Detta ska till viss del bero starkt resultat hänförligt till aktier.
I aktieinvesteringar, som stod för 70,6 procent av innehaven i slutet av juni, hade fonden en avkastning på 6,7 procent. Fondens räntebärande investeringar hade en avkastning på 3,3 procent, medan fastighetsinvesteringar gav en avkastning på 4 procent. Onoterade innehav inom infrastruktur för förnybar energi gav en avkastning på 9,4 procent.
Missa inte:
Norska oljefonden: “Europa måste skärpa sig omedelbart”. Dagens PS
Överlag låg fondens avkastning 0,05 procent under sitt aktieindex.
“Resultatet är drivet av god avkastning på aktiemarknaden, särskilt inom finanssektorn”, säger Nicolai Tangen, vd för fonden i ett uttalande under tisdagen.
Stark krona driver ner värdet
Fondens totala värde minskade med 156 miljarder norska kronor under perioden till 19 586 miljarder kronor.
Den norska kronans styrka tyngde fondens värde under första halvåret. När kronan steg med cirka 11,5 procent mot den amerikanska dollarn under halvåret bidrog det till ett värdefall på 1 miljard kronor. Detta som ett resultat av att oljefonden har ett stort innehav i USA.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Oljefonden kommer att sälja i Israel
Den norska oljefonden har kritiserats kraftigt de senaste dagarna efter att det framkommit att man investerat i israeliska bolag som bland annat bidrar med service till bombflygplan.
Nyheten som först avslöjades av Aftenposten har lett till flera upprörda utspel från politiker i Norge.
Läs även:
Nu säljer norska oljefonden av sina israeliska tillgångar. Realtid
Det har nu också lett till att oljefonden sagt upp kontrakt med tre av sina externa kapitalförvaltare som hanterade några av fondens israeliska investeringar, skriver Reuters. Fonden har också sålt innehav i 11 av totalt 61 israeliska företag.
Oljefonden har meddelat att de kommer att sälja av alla investeringar som inte ingår i sitt aktieindex och att alla investeringar kommer att ske inhouse framöver.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Oljefonden i blåsväder – men så presterar den
Den norska oljefonden har stött på stark kritik den senaste tiden på grund av kontroversiella investeringar i Israel. Samtidigt släpper man siffror för första halvåret som visar på starkt resultat. Världens största fond, norska oljefonden Norges Bank Investment Management, har släppt siffror för hur de presterat under första halvåret 2025. Avkastningen för fonden uppgick då …
Så stor buffert ska du ha – och knepen för att nå dit efter semestern
Semestern kan bli dyr – så dyr att bufferten är borta när hösten kommer. Här är knepen för att få bufferten tillbaka. En ny undersökning från Verian på uppdrag av Ica Banken visar att var femte svensk brukar spendera mer än planerat under sommaren. För vissa är det småköpen som drar iväg, för andra är …
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
Kritiska åldern: Då börjar kroppen åldras snabbare
Ny forskning visar när våra organ tar ett biologiskt jättekliv mot ålderdom. Att åldras är oundvikligt.? Men hur snabbt det går – och när det tar fart – är inte lika självklart. Nu har forskare identifierat en tydlig vändpunkt då kroppen får en ordentlig skjuts i åldringsprocessen. Åldringskartan avslöjar hemligheten Bakom studien står forskare vid …
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld
Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta.? Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna.? Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur …