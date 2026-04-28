De danska jobben minskar och tillväxten bryts när nedskärningarna hos Novo Nordisk nu påverkar arbetsmarknadsdata i Danmark.
Danska tillväxten bryts när Novo skär ner
Antalet anställda på den danska arbetsmarknaden minskar nu för första gången sedan mitten av 2024.
Orsaken är att stora uppsägningar hos Novo Nordisk nu börjar få genomslag i statistiken.
Antalet danskar med jobb minskade med 1 100 i februari jämfört med månaden innan, meddelar Danmarks statistik i dag, och hänvisar till minskat antal industrijobb.
Därmed bryts en 17 månader lång oavbruten tillväxt i Danmark.
Tog bort 5 000 jobb
Novo Nordisk kapade förra året hela 5 000 jobb i Danmark, vilket drev upp nivån på uppsägningar i Danmark till den högsta nivån sedan pandemiåren.
Nedskärningarna hos Novo Nordisk bidrog till en bredare våg att försiktighet och uppsägningar hos andra danska storföretag, bland dem Maersk och Ørsted.
Det här har lett till en oro för att utvecklingen kan röra sig mot mer än en tillfällig korrigering efter år av expansion och dessutom minska konsumenternas tro på dansk ekonomi, skriver Bloomberg.
”Kan vara avmattningen vi ser”
”Det har förekommit tillkännagivanden om nedskärningar från en handfull stora företag”, skriver Las Olsen, chefekonom på Danske Bank, i en not.
”Det kan vara så att vi nu ser den avmattning som länge har förväntats.”
Förutom att Novo sätter sin prägel på siffrorna, drev dåligt väder under februari ner antalet byggrelaterade jobb, noterar Olsen.
Danmarks enkätbaserade arbetslöshet har stigit sedan början av året, enligt Eurostats uppgifter, och nådde sin högsta nivå sedan 2014 i februari då den landade på 7,5 procent.
”Viktigast tänka internationellt”
Vid “The Future of Swedish & Danish Life Science 2026” i Lund medverkar Søren Møller, Managing Partner för Seed Investments hos Novo Holdings.
Han säger där att det viktiga i att bygga ett framgångsrikt nordiskt biotech-bolag handlar om ”tankesätt, inte bara geografi” och att det viktigaste är att ”tänka internationellt från början”.
”Det innebär att bygga vetenskapliga ambitioner kring ouppfyllda globala behov. Norden producerar vetenskap i världsklass, utmaningen är att se till att vetenskapen når patienter globalt, och det kräver en internationell verksamhetsmodell från dag ett”, säger Møller, intervjuad av Biostock.
”Läget är viktigast i tidiga skeden, när relationen mellan investerare och grundare behöver vara nära. Vi prioriterar den närheten under byggfasen.”
