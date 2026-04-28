Danska tillväxten bryts när Novo skär ner

”Kan vara avmattningen vi ser”

”Det har förekommit tillkännagivanden om nedskärningar från en handfull stora företag”, skriver Las Olsen, chefekonom på Danske Bank, i en not.

ANNONS

”Det kan vara så att vi nu ser den avmattning som länge har förväntats.”

Förutom att Novo sätter sin prägel på siffrorna, drev dåligt väder under februari ner antalet byggrelaterade jobb, noterar Olsen.

Danmarks enkätbaserade arbetslöshet har stigit sedan början av året, enligt Eurostats uppgifter, och nådde sin högsta nivå sedan 2014 i februari då den landade på 7,5 procent.

Folkliv i Nyhavn och hela Köpenhamn – men när Novo Nordisk ser sina uppsägningar få genomslag och andra skär ner ökar oron i Danmark. (Foto: Johan Nilsson/TT)

”Viktigast tänka internationellt”

Vid “The Future of Swedish & Danish Life Science 2026” i Lund medverkar Søren Møller, Managing Partner för Seed Investments hos Novo Holdings.

Han säger där att det viktiga i att bygga ett framgångsrikt nordiskt biotech-bolag handlar om ”tankesätt, inte bara geografi” och att det viktigaste är att ”tänka internationellt från början”.

”Det innebär att bygga vetenskapliga ambitioner kring ouppfyllda globala behov. Norden producerar vetenskap i världsklass, utmaningen är att se till att vetenskapen når patienter globalt, och det kräver en internationell verksamhetsmodell från dag ett”, säger Møller, intervjuad av Biostock.

”Läget är viktigast i tidiga skeden, när relationen mellan investerare och grundare behöver vara nära. Vi prioriterar den närheten under byggfasen.”

ANNONS

Novo Nordisk i riskfyllt men hoppfullt samarbete med OpenAI. Dagens PS