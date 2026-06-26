Volkswagen lägst sedan 2010 – köpläge eller värdefälla?

Argument emot att köpa

Rörelsemarginalen stannade 2025 på 2,8 procent, en nivå bolaget senast såg under sina svåraste år. För 2026 räknar HSBC och Bank of America med en återhämtning till runt fem procent. Det är magert för en koncern av den storleken.

HSBC kallar den kinesiska konkurrensen ett existentiellt hot och har sänkt sin vinstprognos för 2026 med 14 procent. Kinesiska Xpeng, som Volkswagen själv äger aktier i för 700 miljoner dollar, eller 6 795 miljoner kronor, förhandlar om att ta över en europeisk fabrik.

Bolagsstyrningen tynger också. Susanne Wiegand, styrelsens enda oberoende ledamot, avgick efter ett år efter att hon känt sig förbigången i viktiga beslut. Deka kallade avhoppet en mycket negativ signal.

ANNONS

Maktstrukturen runt familjerna och Porsche Holding är fast till 2031. Frågan om låg free float har Dagens PS behandlat tidigare. Att hela den europeiska bilsektorn handlas till stor rabatt, har Realtid skildrat i sin bevakning av branschens läge.

Vad det betyder för svenska sparare

För svensk del finns flera saker att väga in utöver kursen. Direktavkastningen ligger på 6,7 procent, men tysk källskatt dras före utbetalning och kvittas bara delvis i ett svenskt ISK.

Via skatteavtalet kan satsen sänkas till 15 procent, även om återbetalningen av mellanskillnaden i praktiken är trög. På ett innehav värt 100 000 kronor motsvarar utdelningen ungefär 6 700 kronor brutto. Med full tysk källskatt landar nettot kring 4 900 kronor innan kvittning eller återbetalning.

Aktien noteras i euro, vilket lägger en valutakomponent på avkastningen i kronor. En starkare krona drar ned den, en svagare lyfter den.

Kopplingen till svensk industri går främst via lastbilsdelen Traton som äger Volkswagens Södertäljebaserade Scania. Koncernens sparkrav och eventuella avyttringar når därför ända in i Södertälje.

Den som främst vill komma åt Scania kan ta den exponeringen renare via Traton‑aktien, som även handlas med svensk anknytning.

Den låga värderingen blir köpvärd först när bolaget visar att marginalerna kan lyfta. Vår bedömning är att utdelningen ger viss kompensation under väntan, men att en omvärdering kräver både bättre lönsamhet och att ägarfamiljerna lättar på kontrollen.

Innan dess är nedsidan begränsad, medan uppsidan saknar tydlig utlösare.

ANNONS

Läs även: Hade 4,6 miljarder år gammalt fynd hemma – värdefullare än guld

Läs även: Wallenberg och Sveriges tyngsta AI-bolag går ihop mot regeringen