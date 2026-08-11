Kursrally på över 100 procent i 13 av 20 börsbolag

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Tvåa på listan, som tagits fram av Placera med Börsdata som källa, är oljebolaget Hunter Group (+390 procent).

Därefter, på tredje plats, kommer InterOil Exploration, som avancerat 390 procent sedan årets början.

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Danskt bolag först på 6:e plats

Danmark intar en sjätteplats med kapitalförvaltaren NewCap Holding, vars aktie har gått upp med 133 procent så här långt.

Saga Furs från Finland är sjua med en uppgång på 125 procent.

Men det är norrmännen som utan konkurrens står för de största börsprestationerna, framgår det i sammanställningen där kravet för att ta sig in på listan är att kursen har stigit med minst 77 procent under året.

”Norge dominerar listan över årets kursraketer. Elva av de 20 aktierna kommer från Oslobörsen, jämfört med fem från Finland och fyra från Danmark”, skriver Placera.

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