Northvolt: Ny bok ska visa sanningen bakom kraschen

Nu tar Peter Carlsson bladet från munnen i sin nya bok ”Northvolt, min berättelse” skriven tillsammans med journalisten Markus Lutteman.

Kapitalstrukturen var en tidsinställd bomb

Redan hösten 2025 gav Carlsson en glimt av sin syn på vad som gick fel. Kapitalstrukturen var ett centralt problem. Varje finansieringsrunda skapade nya lager av preferensaktier, och när vägen mot börsen stängdes krävdes i princip enhällighet bland aktieägarna för att genomföra nödvändiga åtgärder.

Det är en näst intill omöjlig ekvation.

Därtill menade han att bolaget tog in för många kunder för snabbt, bland annat Scania, Audi och BMW, och att fokus på volym gick före stabilitet i produktionen.

Pensionssparares pengar försvann

Ur ett investerarperspektiv är Northvoltkraschen fortfarande smärtsam. AP-fonderna förlorade miljarder i bolaget. En oberoende utredning har tillsatts för att granska hur fonderna egentligen hanterade sina positioner.

Carlsson har i ett pressmeddelande sagt följande om boken: “Jag vill berätta om det jag anser att vi gjorde rätt, om det vi gjorde fel och om lärdomarna som kan ta oss vidare”

Medan pensionsfonder, leverantörer och anställda förlorade miljarder, hade Carlsson redan säkrat sin privata ekonomi. Han sålde själv aktier för närmre 200 miljoner kronor från bolaget innan konkursen. Kanske får läsarna större inblick kring detta i boken? Det återstår att se.

Amerikanska Lyten har sedan dess tagit över merparten av tillgångarna och planerar att anställa runt 600 personer i Skellefteå.

