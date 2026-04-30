Elon Musk kan enbart sparka sig själv efter den kommande SpaceX-noteringen. De nya uppgifterna oroar investerare som menar att Musk därmed kommer ta ett närmast totalitärt grepp om bolaget.
Elon Musk sitter säkert efter jättenotering – kan bara sparka sig själv
Dagens PS har följt Space X-resan mot börsen och konstaterat att inför sin planerade börsintroduktion i sommar meddelar SpaceX att bolaget kommer att klassas som ett så kallat ”kontrollerat bolag”.
Det innebär att styrelsen inte behöver bestå av en majoritet oberoende ledamöter – vilket ger Elon Musk fortsatt stark makt via röststarka aktier.
Samtidigt diskuterar investerare och analytiker möjligheten till en historisk sammanslagning mellan SpaceX och Tesla – trots att rymdbolaget alltså ännu inte ens har börsnoterats.
Världens största notering
Oavsett vilket ser det ut som att det blir världens största notering någonsin – med gigantiska 1,75 biljoner dollar, om Elon Musk får sin vilja igenom.
I ett sådant bolag vill man givetvis sitta på tronen och inte riskera att få sparken.
Musk kan enbart sparka sig själv
Det har Musk givetvis tänkt på, och nu kommer det vidare uppgifter från Reuters om att Musk ser till att det bara är han själv som kan få honom avsatt som vd och styrelseordförande från SpaceX framöver.
Samtidigt väcker de nya uppgifterna stor uppmärksamhet bland investerare och bolagsstyrningsexperter, eftersom strukturen ger Musk ett närmast totalitärt grepp om företaget även efter en framtida börsnotering.
Musk kommer enligt uppgifterna att kontrollera SpaceX:s B-aktier, som gör att han kan blockera alla försök att avsätta honom.
Vetorätt inom SpaceX
Varje B-aktie ger rätt till tio röster, och ger Musk vetorätt inom SpaceX.
”Det här upplägget är ovanligt. Vanligtvis är det styrelsen som beslutar om att avsätta vd:n, och de som kontrollerar bolaget förlitar sig på sin makt att byta ut styrelsen,” säger Lucian Bebchuk, professor vid Harvard Law School.
Full kontroll
Normalt har styrelser fortfarande formell rätt att avsätta en vd. Nu kommer dock Musk kunna blockera den rätten och därmed ha extrem kontroll över både styrelsen och ledningen samtidigt som investerare får begränsat inflytande i SpaceX.
Kontroll är ett ord som Musk nu har tagit till nästa nivå – kanske inte så oväntat i entreprenörens vardag vid närmare eftertanke.
