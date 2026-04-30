Elon Musk sitter säkert efter jättenotering – kan bara sparka sig själv

Musk kan enbart sparka sig själv

Det har Musk givetvis tänkt på, och nu kommer det vidare uppgifter från Reuters om att Musk ser till att det bara är han själv som kan få honom avsatt som vd och styrelseordförande från SpaceX framöver.

Samtidigt väcker de nya uppgifterna stor uppmärksamhet bland investerare och bolagsstyrningsexperter, eftersom strukturen ger Musk ett närmast totalitärt grepp om företaget även efter en framtida börsnotering.

Musk kommer enligt uppgifterna att kontrollera SpaceX:s B-aktier, som gör att han kan blockera alla försök att avsätta honom.

Vetorätt inom SpaceX

Varje B-aktie ger rätt till tio röster, och ger Musk vetorätt inom SpaceX.

”Det här upplägget är ovanligt. Vanligtvis är det styrelsen som beslutar om att avsätta vd:n, och de som kontrollerar bolaget förlitar sig på sin makt att byta ut styrelsen,” säger Lucian Bebchuk, professor vid Harvard Law School.

Full kontroll

Normalt har styrelser fortfarande formell rätt att avsätta en vd. Nu kommer dock Musk kunna blockera den rätten och därmed ha extrem kontroll över både styrelsen och ledningen samtidigt som investerare får begränsat inflytande i SpaceX.

Elon Musk vill skicka människor till Mars och bygga en självförsörjande stad på den röda planeten inom 20 år. För att nå dit utvecklar SpaceX den kraftfulla Starship-raketen – men vägen kantas av tekniska och diplomatiska utmaningar. Bild: SpaceX

Kontroll är ett ord som Musk nu har tagit till nästa nivå – kanske inte så oväntat i entreprenörens vardag vid närmare eftertanke.

