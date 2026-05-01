Börserna stiger – investerare blickar bortom Iran

Indexen ökar snabbt

Det går riktigt bra för både S&P 500 och Nasdaq som har sett starka ökningar under april – med 10 respektive 15 procent – ökningar som inte har setts sedan 2020.

Det är även grönt på börserna i Japan och Australien under fredagen, , där investerare ser vad som händer på Wall Street och tar efter utvecklingen.

ANNONS

Vad som ska hända med Hormuzsundet är det dock ingen som riktigt vet, där varken USA eller Iran backar i frågan.

Trump fortsätter hota Iran

I ett inlägg under onsdagen på Truth Social hotade Trump Iran med att det är bäst att landet blir ”smart snart”.

Trump-inlägget åtföljdes av en AI-generad bild på Trump där han håller en pistol med explosioner i bakgrunden och med texten: ”INGET MER MR: NICE GUY!”

”Trump har slitit bort den trygghetsfilt som marknaden klamrade sig fast vid – hoppet om att kriget snart skulle ta slut. Handlare tvingas nu konfrontera en mycket fulare verklighet: båda sidor tror fortfarande att de vinner, ingen av sidorna har ett tydligt incitament att förhandla, och energipriserna börjar stiga allt högre”, säger Robert Rennie, chef för råvaruanalys på Westpac Banking Corp.

I nuläget gasar dock investerare på – de har vant sig vid en skakig omvärld.

ANNONS