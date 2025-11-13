Det okända Saab-företaget har flugit under radarn. Men nu är det slut med det. Efter att ha visat upp sig hos Nato är UMS Skeldar hett.
Nato-lyftet för Saabs "minihelikopter"
Mest läst i kategorin
Då kraschar oljepriset – hänger på ett land
Det hänger egentligen på Kina när oljepriset kraschar. Landet har byggt upp enorma oljereserver som har förlängt nedgången, men frågan är när den slutligen kommer. Det är alltså Kina som förhindrar en kollaps av det svarta guldet, enligt norska Finansavisen. Överflöd av olja Det finns ett stort överflöd av olja i världen för närvarande, som …
Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan
De driver våra bilar, lagrar vår el och håller våra samhällen igång. Batterierna har gått från osynliga komponenter till att bli den nya oljan. Batterier har gått från vardagskomponenter till att bli kärnan i den globala energiomställningen. Från elbilar till solenergi, och den som kontrollerar batterierna kontrollerar framtidens energi. Missa inte: Vatten i batteriet – …
Swedbank tror börsjätten kan stiga 70 procent
Swedbanks aktieexpert är rejält positiv till den nordiska börsjätten på ”nuvarande pressade nivåer” och sätter ett köpråd som ger en uppsida på runt 70 procent. Det framgår av en ny analys från storbanken av David Evans som är chefsanalytiker och Head of Pharma & Biotech Sector Research på Kepler Cheuvreux som utför bankens analyser. Läs …
"Oljan kommer att öka i 25 år till"
Den globala efterfrågan på och gas kan öka fram till 2050, enligt IEA, som därmed avviker från tidigare prognoser kring renare bränslen. Internationella energiorganet IEA avviker nu från sina tidigare prognoser och förväntningar om en snabb övergång till renare bränslen. Nu förklarar man i stället att världen ”sannolikt” inte kommer att nå sina klimatmål och …
Miljardären hotar lämna New York – efter Mamdanis seger
”Jag flyttar till Florida”. Miljardären John Catsimatidis rasar efter New Yorks politiska omsvängning och hotar nu att skära i personal och lämna staden. Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York och lovade bland annat en satsning på kommunalt drivna matbutiker med syfte att pressa ned matpriserna. Vinsten fick livsmedelsmiljardären att rasa. John Catsimatidis som äger …
I september kom besked om det senaste samarbetet. Då handlade det om att danska Umag Solutions inleder ett strategiskt samarbete med Saab-ägda (börskurs Saab) UMS Skeldar.
Samarbetet innebär att Umags magnetiska sensorsystem integreras i Skeldars obemannade helikoptersystem Skeldar V-200.
”Detta markerar ett viktigt steg i användningen av obemannade system för marint försvar”, sade Umag Solutions vd Arne Døssing Andreasen då, citerad av Evertiq.
Saab-ägda UMS Skeldars vd Lars Sjöberg höll med.
”Tillsammans förser vi våra kunder med en mångsidig lösning för en av dagens mest akuta utmaningar till sjöss”, sade UMS Skeldars vd Lars Sjöberg då.
UMS Skeldar Group har gått under radarn, men är ett av de svenska företag inom försvar som ser ut att växa snabbast.
2024 hade man 155 anställda och omsatte cirka 140 miljoner kronor. 2025, med drönare i centrum av hälften av all försvarsdebatt, räknar man med att avsluta året på 220 anställda och ”en kraftigt ökad omsättning”.
Danskarna köper fler granatgevär av Saab. Dagens PS
Ensam ägare till bolaget
Sedan 2023 är Saab ensam ägare till bolaget och i dag har UMS Skeldar etablerat testanläggning i Norrköping och flyttat produktion från Åtvidaberg till Saab-hjärtat Linköping.
”Saab var tidigt ute med obemannat flyg, i flera olika utvecklingsprogram. Marknaden var långt ifrån redo, och detsamma gällde regelverket, säger marknadschef Tomas Karlsson hos Ny teknik.
UMS Skeldars vd är Lars Sjöberg, tidigare i Saab Aeronautics och med 6 år som chef för Gripens utvecklingsavdelning bakom sig.
”Rent kunskapsmässigtär UMS Skeldar ett Saab Aeronautics i miniatyr, och mycket av Gripen-tänkandet finns tydligt med här”, menar Sjöberg.
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till. Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Obemannad ”minihelikopter”
V-200 är en obemannad ”minihelikopter” med huvudrotor och stjärtrotor och drivs med förbränningsmotor.
Det kan vara i luften upp till 6 timmar, medan en eldriven quadrocopter klarar 30-40 minuter.
UMS Skeldar deltog nyligen, med en nyutvecklad magnetsensor i V-200, i Nato-ledda övningen Repmus i Portugals farvatten.
”En ubåt låg i ytläge och vi såg den direkt. Den gick ner och lade sig på botten. Vi flög fram igen och såg den precis lika bra ändå, på 40 meters djup. Systemet mäter magnetiska anomalier på ett extremt känsligt sätt”, säger Lars Sjöberg.
Han kunde ha påpekat att det inte minskat intresset för företaget.
”Fokuserar mycket på detta”
”Start och landning är redan helt automatiserade. Att göra systemet mer maskinintelligent är något vi fokuserar mycket på. Något vi definitivt kommer att jobba mer med i framtiden är att utveckla algoritmer som bestämmer farkostens nästa steg utifrån vad den upptäcker”, berättar Tomas Karlsson.
UMS Skeldar inriktar sig på Europa men vill inte gå ut med vilka länders försvar man levererar till. När det gäller det svenska försvaret är svaret lika diskret.
”Vi för diskussioner med dem och uppfattar ett starkt intresse”, säger vd Lars Sjöberg.
Saab landar miljardorder från FMV. Dagens PS
Efter 30 år vänder trenden – här tar pengarna vägen nu. Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem
Det har beskrivits som ett av de mest välskyddade raffinaderierna i Ryssland. Ändå lyckades Ukraina träffa det med drönare, och nu står produktionen still. En ukrainsk drönarattack har slagit ut det Lukoil-drivna Volgograd-raffinaderiet, en av Rysslands största anläggningar för bränsleproduktion. Attacken orsakade omfattande bränder i centrala processanläggningar och har tvingat till ett totalstopp i driften, …
Nato-lyftet för Saabs "minihelikopter"
Det okända Saab-företaget har flugit under radarn. Men nu är det slut med det. Efter att ha visat upp sig hos Nato är UMS Skeldar hett. I september kom besked om det senaste samarbetet. Då handlade det om att danska Umag Solutions inleder ett strategiskt samarbete med Saab-ägda (börskurs Saab) UMS Skeldar. Samarbetet innebär att …
Trafikverket drar i nödbromsen – inför anställningsstopp
Trafikverket inför anställningsstopp. Det är resultatet efter regeringens budget. En budget som innebär att verket måste dra i nödbromsen och spara 300 miljoner kronor. ”Förvaltningsanslaget är administration, styrning, ledning och stöd. Där har vi lagt ett anställningsstopp. Vi gör inga nyrekryteringar och om någon säger upp sig så ersätts den inte”, säger Felicia Danielsson på …
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …