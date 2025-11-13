Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Nato-lyftet för Saabs "minihelikopter"

Nato impat av okänt Saab-bolag
V-200 imponerade stort när UMS Skeldar deltog vid en Nato-övning i portugisiska farvatten. Här på en arkivbild från 2021. (Foto: UMS Skeldar pressbild)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Det okända Saab-företaget har flugit under radarn. Men nu är det slut med det. Efter att ha visat upp sig hos Nato är UMS Skeldar hett.

I september kom besked om det senaste samarbetet. Då handlade det om att danska Umag Solutions inleder ett strategiskt samarbete med Saab-ägda (börskurs Saab) UMS Skeldar.

Samarbetet innebär att Umags magnetiska sensorsystem integreras i Skeldars obemannade helikoptersystem Skeldar V-200.

”Detta markerar ett viktigt steg i användningen av obemannade system för marint försvar”, sade Umag Solutions vd Arne Døssing Andreasen då, citerad av Evertiq.
Saab-ägda UMS Skeldars vd Lars Sjöberg höll med.

”Tillsammans förser vi våra kunder med en mångsidig lösning för en av dagens mest akuta utmaningar till sjöss”, sade UMS Skeldars vd Lars Sjöberg då.

UMS Skeldar Group har gått under radarn, men är ett av de svenska företag inom försvar som ser ut att växa snabbast.

2024 hade man 155 anställda och omsatte cirka 140 miljoner kronor. 2025, med drönare i centrum av hälften av all försvarsdebatt, räknar man med att avsluta året på 220 anställda och ”en kraftigt ökad omsättning”.

V-200 har en rad användningsområden både militärt och civilt och kan användas brett. Nu växer intresset snabbt internationellt för V-200. (Foto: UMS Skeldar pressbild)

Ensam ägare till bolaget

Sedan 2023 är Saab ensam ägare till bolaget och i dag har UMS Skeldar etablerat testanläggning i Norrköping och flyttat produktion från Åtvidaberg till Saab-hjärtat Linköping.

”Saab var tidigt ute med obemannat flyg, i flera olika utvecklingsprogram. Marknaden var långt ifrån redo, och detsamma gällde regelverket, säger marknadschef Tomas Karlsson hos Ny teknik.

UMS Skeldars vd är Lars Sjöberg, tidigare i Saab Aeronautics och med 6 år som chef för Gripens utvecklingsavdelning bakom sig.

”Rent kunskapsmässigtär UMS Skeldar ett Saab Aeronautics i miniatyr, och mycket av Gripen-tänkandet finns tydligt med här”, menar Sjöberg.

Obemannad ”minihelikopter”

V-200 är en obemannad ”minihelikopter” med huvudrotor och stjärtrotor och drivs med förbränningsmotor.

Det kan vara i luften upp till 6 timmar, medan en eldriven quadrocopter klarar 30-40 minuter.

UMS Skeldar deltog nyligen, med en nyutvecklad magnetsensor i V-200, i Nato-ledda övningen Repmus i Portugals farvatten.

”En ubåt låg i ytläge och vi såg den direkt. Den gick ner och lade sig på botten. Vi flög fram igen och såg den precis lika bra ändå, på 40 meters djup. Systemet mäter magnetiska anomalier på ett extremt känsligt sätt”, säger Lars Sjöberg.

Han kunde ha påpekat att det inte minskat intresset för företaget.

”Fokuserar mycket på detta”

”Start och landning är redan helt automatiserade. Att göra systemet mer maskinintelligent är något vi fokuserar mycket på. Något vi definitivt kommer att jobba mer med i framtiden är att utveckla algoritmer som bestämmer farkostens nästa steg utifrån vad den upptäcker”, berättar Tomas Karlsson. 

UMS Skeldar inriktar sig på Europa men vill inte gå ut med vilka länders försvar man levererar till. När det gäller det svenska försvaret är svaret lika diskret.

”Vi för diskussioner med dem och uppfattar ett starkt intresse”, säger vd Lars Sjöberg.

NatoSaab
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

