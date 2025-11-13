Nato-lyftet för Saabs "minihelikopter"

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

I september kom besked om det senaste samarbetet. Då handlade det om att danska Umag Solutions inleder ett strategiskt samarbete med Saab-ägda (börskurs Saab) UMS Skeldar.

Samarbetet innebär att Umags magnetiska sensorsystem integreras i Skeldars obemannade helikoptersystem Skeldar V-200.

”Detta markerar ett viktigt steg i användningen av obemannade system för marint försvar”, sade Umag Solutions vd Arne Døssing Andreasen då, citerad av Evertiq.

Saab-ägda UMS Skeldars vd Lars Sjöberg höll med.

”Tillsammans förser vi våra kunder med en mångsidig lösning för en av dagens mest akuta utmaningar till sjöss”, sade UMS Skeldars vd Lars Sjöberg då.

UMS Skeldar Group har gått under radarn, men är ett av de svenska företag inom försvar som ser ut att växa snabbast.

2024 hade man 155 anställda och omsatte cirka 140 miljoner kronor. 2025, med drönare i centrum av hälften av all försvarsdebatt, räknar man med att avsluta året på 220 anställda och ”en kraftigt ökad omsättning”.

V-200 har en rad användningsområden både militärt och civilt och kan användas brett. Nu växer intresset snabbt internationellt för V-200. (Foto: UMS Skeldar pressbild)

Ensam ägare till bolaget

Sedan 2023 är Saab ensam ägare till bolaget och i dag har UMS Skeldar etablerat testanläggning i Norrköping och flyttat produktion från Åtvidaberg till Saab-hjärtat Linköping.

”Saab var tidigt ute med obemannat flyg, i flera olika utvecklingsprogram. Marknaden var långt ifrån redo, och detsamma gällde regelverket, säger marknadschef Tomas Karlsson hos Ny teknik.

UMS Skeldars vd är Lars Sjöberg, tidigare i Saab Aeronautics och med 6 år som chef för Gripens utvecklingsavdelning bakom sig.

”Rent kunskapsmässigtär UMS Skeldar ett Saab Aeronautics i miniatyr, och mycket av Gripen-tänkandet finns tydligt med här”, menar Sjöberg.

