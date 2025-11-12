Danskarna köper fler granatgevär av Saab

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Ordervärdet är 510 miljoner kronor och leveranserna ska ske 2026-2028, enligt ett pressmeddelande från det svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab (börskurs).

”Carl-Gustaf M4 ger användaren mycket god precision och flexibilitet och har ett brett utbud av ammunitionsalternativ vilket säkerställer att danska soldater är väl rustade för att bemöta olika typer av hot. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till den danska försvarsmaktens förmåga under lång tid framöver”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics, i en kommentar.

I Danmark heter Saabs granatgevär Dysekanon

Saab beskriver granatgeväret Carl-Gustaf som ”ett axelburet rekylfritt granatgevär utformat för det moderna slagfältet – återanvändbart, flexibelt och redo för alla typer av uppdrag”.

Försvarsmakten i Danmark uppges ha använt Carl-Gustaf sedan 1970-talet.

Danskarna kallar granatgeväret för Dysekanon och skaffade den senaste versionen, Carl-Gustaf M4, under 2022.

Läs även: Saab landar miljardorder från FMV DagensPS

Läs också: Saab når historisk milstolpe – höjer prognosen DagensPS