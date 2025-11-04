Dagens PS
Saab landar miljardorder från FMV

Saab
Saab får miljardorder från Försvarets materielverk, FMV. (Foto: Pressbild)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Saab har fått en order från Försvarets materielverk (FMV) på ett nytt lavettsystem till Gripen C/D och Gripen E.

Värdet på modern från FMV är cirka 1 miljarder kronor, skriver Saab (börskurs) i ett pressmeddelande.

Ordern avser en seriebeställning av det nya lavettsystemet och är en option inom ramen för ett befintligt kontrakt för utveckling och integration av lavettsystemet. 

Saab: Stöder Gripens flygförmåga

”Lavettsystemet är viktigt för att fortsätta säkerställa Gripens tillgänglighet och därmed stödja Flygvapnets förmåga”, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Aeronautics, i en kommentar.

Lavettsystemet används för att bära jaktrobotar och motmedelsfällare på Gripen C/D och Gripen E.

Det monteras på flygplanets vapenbalkar och innehåller en avancerad koppling mellan flygplanet och de vapen som finns monterade på lavetten, förklarar det svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab.

Saabs B-aktie är just nu, strax före klockan 14, ned med hela 4,45 procent på Stockholmsbörsen medan bolagets A-aktie faller med 3,92 procent.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

