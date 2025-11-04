Saab landar miljardorder från FMV

Värdet på modern från FMV är cirka 1 miljarder kronor, skriver Saab (börskurs) i ett pressmeddelande.

Ordern avser en seriebeställning av det nya lavettsystemet och är en option inom ramen för ett befintligt kontrakt för utveckling och integration av lavettsystemet.

Saab: Stöder Gripens flygförmåga

”Lavettsystemet är viktigt för att fortsätta säkerställa Gripens tillgänglighet och därmed stödja Flygvapnets förmåga”, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Aeronautics, i en kommentar.

Lavettsystemet används för att bära jaktrobotar och motmedelsfällare på Gripen C/D och Gripen E.

Det monteras på flygplanets vapenbalkar och innehåller en avancerad koppling mellan flygplanet och de vapen som finns monterade på lavetten, förklarar det svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab.

Saabs B-aktie är just nu, strax före klockan 14, ned med hela 4,45 procent på Stockholmsbörsen medan bolagets A-aktie faller med 3,92 procent.

Läs också: Order på halv miljard från europeiskt land lyfter Saab DagensPS