JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till

Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat få kalla fötter om att köpa det amerikanska stridsflygplanet F-35 – och då kan svenska JAS 39 Gripen bli ett alternativ, som New York Times rapporterade om redan i mars.

Bombardier bekräftar

I förra veckan berättade Kanadas största nyhetstidning, The Globe and Mail, att Saab och kanadensiska Bombardier tittar på en gemensam produktion av Gripenplan i Kanada. Saab och Bombardier har redan samproduktion av systemet GlobalEye, ett övervakningsflygplan med lång räckvidd.

Avslöjandet bekräftades av Bombardier.

“Vi bekräftar diskussioner med Saab om Gripen”, sade Mark Masluch, kommunikationschef på Bombardier, till The Globe and Mail.