JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat få kalla fötter om att köpa det amerikanska stridsflygplanet F-35 – och då kan svenska JAS 39 Gripen bli ett alternativ, som New York Times rapporterade om redan i mars.
Bombardier bekräftar
I förra veckan berättade Kanadas största nyhetstidning, The Globe and Mail, att Saab och kanadensiska Bombardier tittar på en gemensam produktion av Gripenplan i Kanada. Saab och Bombardier har redan samproduktion av systemet GlobalEye, ett övervakningsflygplan med lång räckvidd.
Avslöjandet bekräftades av Bombardier.
“Vi bekräftar diskussioner med Saab om Gripen”, sade Mark Masluch, kommunikationschef på Bombardier, till The Globe and Mail.
Kungahuset och regeringen
Nu sätter Sverige in charmoffensiven för att ro hem affären – och skickar statschefen. 18-20 november ska kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia resa till Kanada, tillsammans med regeringens representanter i form av energi- och näringsminister Ebba Busch, försvarsminister Pål Jonson och ett 30-tal svenska företag.
Det rapporterar Affärsvärlden, men hänvisning till ett pressmeddelande från Kungahuset.
“Syftet med statsbesöket är att befästa och utveckla den nära relationen mellan Sverige och Kanada genom att stärka samarbetet på det säkerhets- och försvarspolitiska området, och främja innovation, handel och investeringar inom bland annat den gröna och digitala omställningen”, skriver Kungahuset i pressmeddelandet.
“Pågår en analys”
CBC skriver att det, förutom framtida leveranser till Kanadas flygvapen, rör sig om att öka produktionskapaciteten för att kunna leverera de upp mot 150 Gripen-plan som Ukraina vill köpa.
“Vad gäller Gripen så pågår en analys i landet kring framtidens stridsflygsflotta och vi svarar nu på frågor från Kanada kring våra erbjudanden”, säger Saab till Affärsvärlden.
