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Motsträviga besked när BNP stiger – och sjunker

Atlas Copco. Det går bra för ekonomin i Sverige även om BNP just nu saktar in. Sverige växer snabbare än euroområdet, enligt EY:s rapport.
Atlas Copco. Det går bra för ekonomin i Sverige även om BNP just nu saktar in. Sverige växer snabbare än euroområdet, enligt EY:s rapport. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

Motsträviga besked, kan tyckas. I Sverige sjönk BNP under juli, men ekonomin utvecklas väl i vårt land. Så här går beskeden ihop.

Sveriges BNP minskade med 0,8 procent i juli, säsongsrensat och jämfört med föregående månad enligt BNP-indikatorn, meddelar SCB.

Kalenderkorrigerad BNP var 2,5 procent högre än motsvarande månad förra året.

Om det går bra eller sämre beror alltså på vilket perspektiv man väljer – eller just nu på vilken sida man står i valrörelsen.

”Nedgången i svensk ekonomi fortsätter för andra månaden i rad och den ekonomiska aktiviteten är nu tillbaka i linje med nivån vi såg under våren innan de starka tillväxtsiffrorna i maj”, säger Mattias Kain Waytt, nationalekonom hos SCB.

”Utvecklingstalen i jämförelse med föregående år ligger dock fortsatt tydligt över det historiska genomsnittet de senaste tio åren” tillägger han en inandning senare.

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”Positiv trend under året”

”Produktionen har varit stark under andra kvartalet och bidragit till den positiva trenden vi sett under året. BNP-indikatorn för juli blir det därmed det första testet på om detta fortsätter in i tredje kvartalet”, skriver SEB i ett morgonbrev.

Hos Bloomberg har tre ekonomer gissat i förväg och deras gissningar låg från minus 0,5 till plus 0,5 procent för BNP:s månadstakt.

EY tar ett bredare grepp i sin ”European Economic Outlook” och konstaterar att konflikten i Mellanöstern bromsar Europa, men att svensk ekonomi växer dubbelt så snabbt som euro-området.

”Svensk ekonomi väntas växa med 2,5 procent i år, vilket är dubbelt så snabbt som euroområdets underliggande tillväxt”, skriver EY och fortsätter ösa på;

”Sverige har dessutom EU:s lägsta inflation och hör till de länder där AI väntas ge störst produktivitetslyft. Därmed är Sverige en av de ekonomier som står emot konfliktens effekter bäst.”

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”Sverige påverkas minst”  

Andra kvartalet i år växte svensk ekonomi med 3,2 procent i årstakt. Under första kvartalet ökade samtidigt investeringarna med 5,7 procent i årstakt, noterar EY.

”Konflikten i Mellanöstern är Europas största ekonomiska risk just nu, men Sverige hör till de ekonomier som påverkas minst visar vår senaste makroekonomiska rapport”, konstaterar EY:s Sverige-chef Magnus Kuchler.

”Fallande energipriser, ökad inhemsk efterfrågan och försvarsinvesteringar driver tillväxten.”

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Ekonomin utvecklas väl i Sverige trots olika besked kring BNP. Här skissar EY hur inflationen ser ut i en jämförelse 2024-2027. (Illustration: EY)

Sverige i AI-toppen också

Rapporten placerar Sverige och Norden i den europeiska AI-toppen. Enligt EY:s beräkningar har AI redan höjt Sveriges BNP med upp till 1 procent, främst genom AI-relaterade investeringar.

Fram till 2029 väntas AI dessutom öka den potentiella BNP:n med ytterligare 0,6 procentenheter, vilket innebär att Sverige hör till de länder där den samlade effekten är störst i Europa.

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