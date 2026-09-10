Motsträviga besked, kan tyckas. I Sverige sjönk BNP under juli, men ekonomin utvecklas väl i vårt land. Så här går beskeden ihop.
Motsträviga besked när BNP stiger – och sjunker
Sveriges BNP minskade med 0,8 procent i juli, säsongsrensat och jämfört med föregående månad enligt BNP-indikatorn, meddelar SCB.
Kalenderkorrigerad BNP var 2,5 procent högre än motsvarande månad förra året.
Om det går bra eller sämre beror alltså på vilket perspektiv man väljer – eller just nu på vilken sida man står i valrörelsen.
”Nedgången i svensk ekonomi fortsätter för andra månaden i rad och den ekonomiska aktiviteten är nu tillbaka i linje med nivån vi såg under våren innan de starka tillväxtsiffrorna i maj”, säger Mattias Kain Waytt, nationalekonom hos SCB.
”Utvecklingstalen i jämförelse med föregående år ligger dock fortsatt tydligt över det historiska genomsnittet de senaste tio åren” tillägger han en inandning senare.
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”Positiv trend under året”
”Produktionen har varit stark under andra kvartalet och bidragit till den positiva trenden vi sett under året. BNP-indikatorn för juli blir det därmed det första testet på om detta fortsätter in i tredje kvartalet”, skriver SEB i ett morgonbrev.
Hos Bloomberg har tre ekonomer gissat i förväg och deras gissningar låg från minus 0,5 till plus 0,5 procent för BNP:s månadstakt.
EY tar ett bredare grepp i sin ”European Economic Outlook” och konstaterar att konflikten i Mellanöstern bromsar Europa, men att svensk ekonomi växer dubbelt så snabbt som euro-området.
”Svensk ekonomi väntas växa med 2,5 procent i år, vilket är dubbelt så snabbt som euroområdets underliggande tillväxt”, skriver EY och fortsätter ösa på;
”Sverige har dessutom EU:s lägsta inflation och hör till de länder där AI väntas ge störst produktivitetslyft. Därmed är Sverige en av de ekonomier som står emot konfliktens effekter bäst.”
”Sverige påverkas minst”
Andra kvartalet i år växte svensk ekonomi med 3,2 procent i årstakt. Under första kvartalet ökade samtidigt investeringarna med 5,7 procent i årstakt, noterar EY.
”Konflikten i Mellanöstern är Europas största ekonomiska risk just nu, men Sverige hör till de ekonomier som påverkas minst visar vår senaste makroekonomiska rapport”, konstaterar EY:s Sverige-chef Magnus Kuchler.
”Fallande energipriser, ökad inhemsk efterfrågan och försvarsinvesteringar driver tillväxten.”
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Sverige i AI-toppen också
Rapporten placerar Sverige och Norden i den europeiska AI-toppen. Enligt EY:s beräkningar har AI redan höjt Sveriges BNP med upp till 1 procent, främst genom AI-relaterade investeringar.
Fram till 2029 väntas AI dessutom öka den potentiella BNP:n med ytterligare 0,6 procentenheter, vilket innebär att Sverige hör till de länder där den samlade effekten är störst i Europa.