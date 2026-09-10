Motsträviga besked när BNP stiger – och sjunker

Om det går bra eller sämre beror alltså på vilket perspektiv man väljer – eller just nu på vilken sida man står i valrörelsen.

”Nedgången i svensk ekonomi fortsätter för andra månaden i rad och den ekonomiska aktiviteten är nu tillbaka i linje med nivån vi såg under våren innan de starka tillväxtsiffrorna i maj”, säger Mattias Kain Waytt, nationalekonom hos SCB.

”Utvecklingstalen i jämförelse med föregående år ligger dock fortsatt tydligt över det historiska genomsnittet de senaste tio åren” tillägger han en inandning senare.

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”Positiv trend under året”

”Produktionen har varit stark under andra kvartalet och bidragit till den positiva trenden vi sett under året. BNP-indikatorn för juli blir det därmed det första testet på om detta fortsätter in i tredje kvartalet”, skriver SEB i ett morgonbrev.

Hos Bloomberg har tre ekonomer gissat i förväg och deras gissningar låg från minus 0,5 till plus 0,5 procent för BNP:s månadstakt.

EY tar ett bredare grepp i sin ”European Economic Outlook” och konstaterar att konflikten i Mellanöstern bromsar Europa, men att svensk ekonomi växer dubbelt så snabbt som euro-området.

”Svensk ekonomi väntas växa med 2,5 procent i år, vilket är dubbelt så snabbt som euroområdets underliggande tillväxt”, skriver EY och fortsätter ösa på;

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”Sverige har dessutom EU:s lägsta inflation och hör till de länder där AI väntas ge störst produktivitetslyft. Därmed är Sverige en av de ekonomier som står emot konfliktens effekter bäst.”

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