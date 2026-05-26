Mjukvara och konsulter smälter ihop – SaaS-bolag kan gå under

Bolagen som redan bytt spår tjänar mer

Svenska Myrspoven, som installerar AI-sensorer i fastigheter för att sänka energikostnader, slutade för länge sedan sälja ett system som kunden sedan fick lista ut själv. I stället tar bolaget ansvar för hela leveransen. Kunden betalar för att byggnaden drar mindre el, inte för programvaran i sig.

Produkt och konsult i ett. Behöver kunden hjälp, säljs konsulttimmar som komplement.

Det är precis dit hela branschen är på väg, enligt Realtid. Färre kunder vill betala per timme eller per användare. Fler kräver betalning kopplad till faktiska resultat.

Vad det betyder för dig som äger techaktier

IDC spår att 70 procent av mjukvarubolagen måste göra om sin prissättning helt till 2028. Det är inte om tre decennier. Det är i övermorgon, börslogiskt sett.

Frågan att ställa om varje techaktie i portföljen är: Lever det här bolaget på att sälja åtkomst till ett verktyg eller på att leverera ett mätbart resultat? Svaret avgör vilka som överlever de närmaste åren.

