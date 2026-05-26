Tänk dig att du driver ett mjukvarubolag och har tagit betalt per användare i tio år. Det har funkat bra, men nu börjar kunderna fråga sig varför de ska betala för 50 licenser när en AI-agent gör samma sak på sekunder.
Mjukvara och konsulter smälter ihop – SaaS-bolag kan gå under
Det är precis den kniven som sitter mot halsen på hela SaaS-branschen just nu.
OpenAI sjösatte nyligen ett eget konsultbolag värderat till 14 miljarder dollar, med McKinsey, Bain och Capgemini som delägare. Tre av världens mäktigaste konsultbolag betalar för att vara med i ett bolag som konkurrerar direkt med dem själva.
Det är ett bevis på att de vet att branschen håller på att förändras och affärsmodellerna måste anpassas.
2 600 miljarder borta i ”SaaS-apokalypsen”
Under några februariveckor i år försvann drygt 2 600 miljarder kronor i börsvärde från världens mjukvarubolag. Salesforce, Adobe, Intuit och ServiceNow tappade 25 till 30 procent på kort tid, enlight WSJ som kallade det för ”SaaS-apokalypsen”.
Förklaringen är enkel: Om en AI-agent gör jobbet utan att logga in i programmet, varför ska kunden då betala för 50 licenser? Det är frågan som just nu håller på att rita om hela techsektorn.
Bolagen som redan bytt spår tjänar mer
Svenska Myrspoven, som installerar AI-sensorer i fastigheter för att sänka energikostnader, slutade för länge sedan sälja ett system som kunden sedan fick lista ut själv. I stället tar bolaget ansvar för hela leveransen. Kunden betalar för att byggnaden drar mindre el, inte för programvaran i sig.
Produkt och konsult i ett. Behöver kunden hjälp, säljs konsulttimmar som komplement.
Det är precis dit hela branschen är på väg, enligt Realtid. Färre kunder vill betala per timme eller per användare. Fler kräver betalning kopplad till faktiska resultat.
Vad det betyder för dig som äger techaktier
IDC spår att 70 procent av mjukvarubolagen måste göra om sin prissättning helt till 2028. Det är inte om tre decennier. Det är i övermorgon, börslogiskt sett.
Frågan att ställa om varje techaktie i portföljen är: Lever det här bolaget på att sälja åtkomst till ett verktyg eller på att leverera ett mätbart resultat? Svaret avgör vilka som överlever de närmaste åren.
