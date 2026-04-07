Flera stora mjukvarubolag har fallit tungt på börsen efter att hotet från AI blivit reellt. Nu kämpar branschen för sin överlevnad.
Mjukvarubranschen slåss för att överleva det stora skiftet
Artificiell intelligens skakar om mjukvarubranschen och sätter press på några av världens största teknikbolag.
Investerare ifrågasätter nu om traditionella affärsmodeller inom företagsprogramvara kan överleva när AI gör det möjligt för företag att bygga egna lösningar snabbare och billigare.
Det är en oro som definitivt speglas i utvecklingen på börsen.
Har gått ned rejält
Aktier i bolag som Microsoft, Salesforce, Workday och Asana har fallit kraftigt under året, och det sker samtidigt som ett brett index för mjukvarubolag har backat tydligt.
Det som har gett upphov till det hela är en snabb teknikutveckling där AI-verktyg kan automatisera avancerade arbetsuppgifter och till och med skriva kod.
Det har gett upphov till en växande uppfattning om att företag i framtiden kan ersätta dyra prenumerationer på affärssystem med egenutvecklade lösningar.
Samtidigt försöker branschens tungviktare anpassa sig. Microsoft och Salesforce satsar på att integrera AI-agenter i sina plattformar, skriver Business Insider.
Påverkar affärsmodellen
Tanken är att användare inte längre ska arbeta direkt i olika program, utan i stället låta AI hantera uppgifter i bakgrunden över flera system.
Denna omställning påverkar även affärsmodellerna. Den traditionella prissättningen, där kunder betalar per användare, ifrågasätts när AI kan ersätta mänskligt arbete, skriver Observer.
I stället växer modeller där kunder betalar baserat på resultat. Analytiker bedömer att den gamla modellen kan vara på väg bort inom några år.
Kan finnas skäl att fortsätta
Trots förändringarna finns tecken på motståndskraft. Stora företag fortsätter att efterfråga etablerade leverantörer, inte minst av säkerhetsskäl.
Affärssystem hanterar känslig information och komplexa regelverk, vilket gör egenutvecklade lösningar riskfyllda och resurskrävande.
Samtidigt uppstår nya konkurrenshot. Mindre aktörer kan med hjälp av AI utveckla billigare alternativ, vilket pressar priserna och lockar särskilt mindre företag.
Utvecklingen beskrivs av analytiker som en långsiktig omställning snarare än ett abrupt skifte. AI väntas förändra hur mjukvara används snarare än eliminera behovet av den.
Läs mer: Krigsekonomi tar över i Iran – folket får betala. Realtid