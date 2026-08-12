Göran Persson hade ett lyckat börsår 2025. Aktieaffärerna lyfte vinsten rejält i den tidigare statsministerns bolag.
Miljoner i aktievinster för Persson
””Det går upp och det går ned”, säger han själv om framgången till Di som har gått igenom flera tidigare toppolitikers bokslut.
Sämst betald av bankcheferna
Göran Persson, tidigare statsminister och partiledare för Socialdemokraterna, är numera bland annat ordförande i storbanken Swedbank.
I den rollen har han som Dagens PS tidigare uppmärksammat varit sämst betald av alla sina bankchefs-kollegor även om han lyft ett arvode om nätta 3,6 miljoner kronor per år.
Tur då att han vid sidan av också driver bolaget Båven tillsammans med sin hustru Anitra Steen.
Där ingår bland annat föreläsnings- och rådgivningsverksamhet samt hans lantbruk på gården Torp i Sörmland.
Slog Reinfeldt
I fjol var ett starkt år för bolaget visar Di:s genomgång.
Resultatet landade på nästan 15,7 miljoner kronor. Därmed håvade Persson in betydligt mer än tidigare politik-kollegor som Carl Bildt, Pär Nuder och Fredrik Reinfeldt som Di också har granskat.
Rekordår för Göran Perssons privata bolag
Göran Persson och hans fru Anitra Steen skär guld med täljkniv med sitt gemensamma bolag och mer än tjugodubblade vinsten i fjol.
Det anmärkningsvärda är att omsättningen i Perssons bolag endast landade på 2,2 miljoner för 2025.
Anledningen till det stora resultatlyftet stavas börsen.
Persson föredrar bondelivet
Eller närmare bestämt lyckade aktieförsäljningar.
”Året dessförinnan var dåligt. Det går upp och det går ned”, säger Göran Persson till Di.
Det som verkar ligga närmast den tidigare statsministerns hjärta är dock snarare bondelivet än börsklipp.
”Det tar tid och det är väldigt små ekonomiska marginaler. Stora maskiner, stora arealer, stora djur och stora utmaningar – men små pengar”, säger Göran Persson och lägger till;
”På många sätt är det ett trevligt arbete. Det rymmer det mesta av de praktiska och intellektuella utmaningar som du kan tänka dig.”
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