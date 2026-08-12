Miljoner i aktievinster för Persson

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Sämst betald av bankcheferna

Göran Persson, tidigare statsminister och partiledare för Socialdemokraterna, är numera bland annat ordförande i storbanken Swedbank.

I den rollen har han som Dagens PS tidigare uppmärksammat varit sämst betald av alla sina bankchefs-kollegor även om han lyft ett arvode om nätta 3,6 miljoner kronor per år.

Tur då att han vid sidan av också driver bolaget Båven tillsammans med sin hustru Anitra Steen.

Där ingår bland annat föreläsnings- och rådgivningsverksamhet samt hans lantbruk på gården Torp i Sörmland.