Rekordår för Göran Perssons privata bolag 

Göran Perssons arvode: 3,5 miljoner

Göran Persson får 3,5 miljoner kronor i arvode för att han håller i ordförandeklubban i Swedbank. Han tillträdde den posten 2019 och omvaldes vid senaste årsstämman.

När det gäller det privata bolaget blev det en rekordvinst förra året. Bland annat tjugodubblade bolaget sin vinst. Däremot sjönk nettoomsättningen med omkring en fjärdedel till 2,15 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor, framgår det liksom att det var de finansiella posterna som gav mest klirr.

Under 2025 gjorde Göran Perssons och Anitra Steens bolag, enligt artikeln, intäkter på nära 14,7 miljoner kronor. Bland annat gjorde paret klipp på försäljning av värdepapper.

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Låter pengarna stanna kvar i bolaget

Tillgångarna ökade också i värde och bolaget avsatte 15 miljoner kronor till en kapitalförsäkring.

Trots det historiska resultatet är, som redan nämnts, utdelningen till de båda ägarna blygsam. Nästan alla pengar får stanna kvar i bolaget.

”Efter årets resultat uppgår det fria egna kapitalet till drygt 95 Mkr och soliditeten till 99,5%”, konstaterar AFV.

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