Göran Persson och hans fru Anitra Steen skär guld med täljkniv med sitt gemensamma bolag och mer än tjugodubblade vinsten i fjol.
Rekordår för Göran Perssons privata bolag
Vinsten för paret Göran Persson och Anitra Steen blev mer än 15 miljoner kronor, men trots det väljer ägarduon att inte dela ut mer än 350 000 kronor till sig själva.
Göran Persson, tidigare S-statsminister, och Anitra Steen, bland annat före detta chef för Systembolaget, driver bolaget Baven AB privat.
Så tjänar kändisparet sina pengar
Allt enligt Affärsvärlden som redovisar räkenskaperna och konstaterar att paret dels bedriver ett jordbruk i Sörmland genom sitt bolag, dels drar in intäkter från konsultuppdrag.
Där utöver äger makarna aktier i Swedbank, där Göran Persson fortfarande är styrelseordförande, utöver andra värdepapper och tillgångar via sitt bolag.
AFV uppger med hänvisning till Holdings att innehavet i banken är värt cirka 18,7 miljoner kronor.
Göran Perssons arvode: 3,5 miljoner
Göran Persson får 3,5 miljoner kronor i arvode för att han håller i ordförandeklubban i Swedbank. Han tillträdde den posten 2019 och omvaldes vid senaste årsstämman.
När det gäller det privata bolaget blev det en rekordvinst förra året. Bland annat tjugodubblade bolaget sin vinst. Däremot sjönk nettoomsättningen med omkring en fjärdedel till 2,15 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor, framgår det liksom att det var de finansiella posterna som gav mest klirr.
Under 2025 gjorde Göran Perssons och Anitra Steens bolag, enligt artikeln, intäkter på nära 14,7 miljoner kronor. Bland annat gjorde paret klipp på försäljning av värdepapper.
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Låter pengarna stanna kvar i bolaget
Tillgångarna ökade också i värde och bolaget avsatte 15 miljoner kronor till en kapitalförsäkring.
Trots det historiska resultatet är, som redan nämnts, utdelningen till de båda ägarna blygsam. Nästan alla pengar får stanna kvar i bolaget.
”Efter årets resultat uppgår det fria egna kapitalet till drygt 95 Mkr och soliditeten till 99,5%”, konstaterar AFV.
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