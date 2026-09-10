Miljardorder: NCC bygger i Finland och Norge

Vanda ligger i huvudstadsregionen kring Helsingfors och är Finlands fjärde största stad till invånarantal.

Det som gör Vanda aktuell i det här sammanhanget är att Finlands största flygplats, Helsingfors-Vanda, ligger här och därmed även en stor tullenhet.

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”Mycket krävande projekt”

NCC ska bygga nytt för tullen och ordervärdet uppgår till cirka 440 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar en byggnad på 5 600 kvadratmeter i anslutning till Strålsäkerhetscentralen.

”Projektet är mycket krävande, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan också på grund av sitt läge”, påpekar Kasperi Aartoaho, byggchef hos Senatfastigheter.

Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef hos NCC Building Nordics, är inte orolig.

”Vi har genomfört många framgångsrika projekt tillsammans med Senatfastigheter och vet att alliansmodellen skapar goda förutsättningar för ett nära samarbete, goda lösningar och för att nå projektets uppsatta mål”, säger hon.

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Byggarbetena i Vanda inleds i slutet av 2026 och projektet beräknas vara slutfört senare delen av 2028.

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