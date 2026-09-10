NCC ska bygga nytt åt tullen i Finland och även bygga ut en hamn i norra Norge. Det handlar om en miljard in i orderboken.
Miljardorder: NCC bygger i Finland och Norge
Det fyller på med stora jobb för NCC (börskurs NCC). Nu är två stora nordiska jobb klara, ett i Finland och ett i Norge.
NCC har fått i uppdrag av statliga fastighetsbolaget Senatfastigheter att bygga nya lokaler till finska tullen i Vanda.
Vanda ligger i huvudstadsregionen kring Helsingfors och är Finlands fjärde största stad till invånarantal.
Det som gör Vanda aktuell i det här sammanhanget är att Finlands största flygplats, Helsingfors-Vanda, ligger här och därmed även en stor tullenhet.
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”Mycket krävande projekt”
NCC ska bygga nytt för tullen och ordervärdet uppgår till cirka 440 miljoner kronor.
Uppdraget omfattar en byggnad på 5 600 kvadratmeter i anslutning till Strålsäkerhetscentralen.
”Projektet är mycket krävande, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan också på grund av sitt läge”, påpekar Kasperi Aartoaho, byggchef hos Senatfastigheter.
Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef hos NCC Building Nordics, är inte orolig.
”Vi har genomfört många framgångsrika projekt tillsammans med Senatfastigheter och vet att alliansmodellen skapar goda förutsättningar för ett nära samarbete, goda lösningar och för att nå projektets uppsatta mål”, säger hon.
Byggarbetena i Vanda inleds i slutet av 2026 och projektet beräknas vara slutfört senare delen av 2028.
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Bygger ut hamn i Nordnorge
NCC har även fått ett omfattande jobb i Nordnorge, där man på uppdrag av norska Kustverket ska bygga ut Kjöllefjord fiskehamn i Finnmark.
Kjöllefjord är en aktiv och viktig fiskehamn längst upp i norra Norge och av strategisk betydelse.
Nu ska hamnen byggas ut och rustas för att ge bättre skydd vid insegling, öka kapaciteten och ska förutsättningar för att kunna bidra till att utveckla näringslivet i norr.
NCC:s del är att bygga två nya vågbrytare i yttre hamnen, fördjupa inre hamnen och etablera nya verksamhetsytor.
Den norra vågbrytaren blir cirka 150 meter, den södra drygt dubbelt så mycket, 320 meter. Dessutom ska 70 000 kubikmeter massor muddras och hanteras.
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Halv miljard i ordervärde
”Vi är stolta över att få bidra till ett projekt som stärker både sjösäkerheten och förutsättningarna för fiskerinäringen och lokalsamhället i Nordnorge”, säger Tomas Brannemo, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.
NCC har lång erfarenhet av komplexa anläggningsprojekt längs kusten, bland annat från projekt i Hammerfest och Forsöl där NCC rustat upp hamnarna på uppdrag av Kustverket.
Arbetet i Kjöllefjord inleds denna månad och väntas avslutat hösten 2029. Ordervärdet för NCC:s del är cirka 500 miljoner kronor.
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