Svårt få miljardärer att skänka pengar

Man får naturligtvis hoppas att Bill Gates, Melinda French Gates och Warren Buffett inte är sällskapssjuka.

Någon större samling kring deras initiativ ”The Giving Pledge” har det nämligen inte blivit.

Så här långt har endast 9 av 256 miljardärer fullföljt det moraliska löftet att ge bort hälften av sin förmögenhet, skriver Fortune.

The Giving Pledge är en välgörenhetskampanj, lanserad 2010 av ovanstående trio.

Uppmaningen till världens rikaste individer och familjer var och är att offentligt åta sig att ge bort minst 50 procent av sin förmögenhet till välgörande ändamål, under sin livstid eller via sina testamenten.

De flesta rikare i dag

Nu har IPS, Institute for Policy Studies, lanserat rapporten ”The Giving Pledge at 15” och konstaterar att initiativet i stort inte förverkligats, men att de flesta som skrev under det är betydligt rikare i dag än när de gick med.

Enligt IPS beräkningar har få uppfyllt löftet. Endast en grupp levande givare från 2010, Laura och John Arnold, har faktiskt gett bort hälften av sin förmögenhet.

Av 22 avlidna amerikanska givare uppfyllde endast 8 sitt löfte före döden – bara en, Chuck Feeney, gav bort hela sin förmögenhet medan han levde.

