Svårt få miljardärer att skänka pengar

Svårt att få miljardärer att skänka pengar
Warren Buffett och Bill Gates, tillsammans med Melinda French Gates initiativtagare till The Giving Pledge, som fått ett svalt gensvar. (Foto: Nati Hanik/AP-TT)
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

The Giving Pledge var Bill och Melinda Gates initiativ ihop med Warren Buffet för att få miljardärer att ge bort pengar. Det gick så där.

Man får naturligtvis hoppas att Bill Gates, Melinda French Gates och Warren Buffett inte är sällskapssjuka.

Någon större samling kring deras initiativ ”The Giving Pledge” har det nämligen inte blivit.

Så här långt har endast 9 av 256 miljardärer fullföljt det moraliska löftet att ge bort hälften av sin förmögenhet, skriver Fortune.

The Giving Pledge är en välgörenhetskampanj, lanserad 2010 av ovanstående trio.

Uppmaningen till världens rikaste individer och familjer var och är att offentligt åta sig att ge bort minst 50 procent av sin förmögenhet till välgörande ändamål, under sin livstid eller via sina testamenten.

De flesta rikare i dag

Nu har IPS, Institute for Policy Studies, lanserat rapporten ”The Giving Pledge at 15” och konstaterar att initiativet i stort inte förverkligats, men att de flesta som skrev under det är betydligt rikare i dag än när de gick med.

Enligt IPS beräkningar har få uppfyllt löftet. Endast en grupp levande givare från 2010, Laura och John Arnold, har faktiskt gett bort hälften av sin förmögenhet.

Av 22 avlidna amerikanska givare uppfyllde endast 8 sitt löfte före döden – bara en, Chuck Feeney, gav bort hela sin förmögenhet medan han levde.

Sam Altman, vd för Open AI, är en av dem som, tillsammans med sin make, lovat leva upp till The Giving Pledge. (Foto: Mark Schiefelbein/AP-TT)
Moraliskt och inte juridiskt löfte

Det aktuella löftet är ett offentligt, moraliskt åtagande snarare än ett juridiskt bindande kontrakt, påpekar Fortune.

Deltagarna skriver under ett öppet brev där de förklarar sina skäl för att ge och kan välja vilka ändamål och välgörenhetsorganisationer de vill stödja.

Initiativet utformades för att inspirera till generositet, sätta nya normer för miljardärers filantropi och förändra hur större förmögenheter används för att hantera angelägna sociala utmaningar.

När IPS-rapporten radar fakta konstaterar man att 256 individer, par eller familjer undertecknat Giving Pledge, av dem 194 från USA och 62 från andra länder.

Av de amerikanska undertecknarna är 110 fortfarande miljardärer.

Förmögenheten 283 procent större

När det gäller de 57 ursprungliga amerikanska undertecknarna från år 2010 är 32 fortfarande miljardärer.

Deras sammanlagda nettoförmögenhet har ökat med 283 procent sedan dess, 166 procent justerat för inflation.

Från The Giving Pledge kommenterar man, i ett uttalande till Fortune, rapporten med att säga att den ”väcker viktiga frågor, men utesluter betydande former av välgörenhetsgivande”.

”Missvisande siffror”

“I 15 år har Giving Pledge bidragit till att skapa nya normer för generositet och vuxit till en sammankopplad och aktiv global lärandegemenskap”, skriver organisationen.

”Tyvärr ger rapporten, beroende på ofullständiga data och dess uteslutning av betydande former av välgörenhetsgåvor som gåvor till stiftelser och andra mellanhänder, en missvisande bild av de undertecknande parternas inverkan och avsikt samt andan och avsikten med Giving Pledge”, påpekar man.

Bill GatesDollarmiljardärerMelinda GatesMiljardärerWarren Buffett
