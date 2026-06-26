Mike Ashley har blivit miljardär på sportkläder. Nu är det istället Hugo Boss som är nästa mål, ett bolag som han redan är delägare i.
Brittisk miljardär försöker ta över Hugo Boss
Brittiska Frasers Group står fast vid sitt kontantbud på 1,7 miljarder pund för den tyska modekoncernen Hugo Boss.
Man meddelar därmed att erbjudandet inte kommer att höjas.
Nu får Hugo Boss styrelse en månad på sig att ta ställning till budet.
Föll något efter beskedet
Frasers, som kontrolleras av miljardären Mike Ashley, uppger att bolaget ”bindande och oåterkalleligt” förbinder sig att inte höja budet på 38 euro per aktie.
Den 27 juli är satt som sista datum för ett besked.
Budet innebär en premie på mindre än fem procent jämfört med Hugo Boss stängningskurs dagen innan erbjudandet offentliggjordes tidigare i juni.
Sedan dess har aktien handlats över budnivån, vilket tolkas som att marknaden räknar med antingen ett högre bud från Frasers eller ett konkurrerande erbjudande från en annan köpare.
Efter Frasers besked föll dock Hugo Boss-aktien tillbaka något.
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Är största aktieägare
Frasers är redan Hugo Boss största aktieägare med omkring 26 procent av aktierna och har successivt byggt upp sitt innehav sedan 2020.
Bolagen har sedan tidigare affärsrelationer genom att Hugo Boss produkter säljs i Frasers varuhuskedjor House of Fraser och Flannels.
Frasers vd Michael Murray, som även är Mike Ashleys svärson, sitter redan i Hugo Boss styrelse.
Ashley äger närmare 74 procent av Frasers Group och har under flera år drivit en strategi att flytta koncernen mot premium- och lyxsegmentet genom investeringar i etablerade varumärken.
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Måste lägga ett bud
Förvärvet av Hugo Boss skulle vara ett av de största stegen i den strategin.
Hugo Boss, som grundades 1924 och är Tysklands största lyxmodeföretag, omsatte 4,3 miljarder euro under 2025 och har omkring 17 500 anställda.
Bolagets aktie har fallit omkring 20 procent det senaste året efter svagare försäljning, vilket bedöms ha gjort bolaget mer sårbart för ett uppköp.
Enligt tysk lag måste en aktieägare som passerar 30 procents ägande i ett börsbolag lämna ett bud på samtliga utestående aktier.
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