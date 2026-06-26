Brittisk miljardär försöker ta över Hugo Boss

Nu får Hugo Boss styrelse en månad på sig att ta ställning till budet.

Föll något efter beskedet

Frasers, som kontrolleras av miljardären Mike Ashley, uppger att bolaget ”bindande och oåterkalleligt” förbinder sig att inte höja budet på 38 euro per aktie.

Den 27 juli är satt som sista datum för ett besked.

Budet innebär en premie på mindre än fem procent jämfört med Hugo Boss stängningskurs dagen innan erbjudandet offentliggjordes tidigare i juni.

Sedan dess har aktien handlats över budnivån, vilket tolkas som att marknaden räknar med antingen ett högre bud från Frasers eller ett konkurrerande erbjudande från en annan köpare.

Efter Frasers besked föll dock Hugo Boss-aktien tillbaka något.

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