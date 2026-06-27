Bitcoin ner 20 procent  – oro för kryptojätten skakar marknaden

Enligt Fortune sker nedgången samtidigt som förtroendet för Strategy minskar, ett bolag som sitter på ett av världens största bitcoininnehav.

Enligt bolagets egna siffror äger Strategy bitcoin till ett värde av nära 51 miljarder dollar – motsvarande omkring 4 procent av den globala tillgången.

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Rädsla för stor försäljning

Samtidigt har Strategys egen aktie rasat den senaste månaden. Även STRC, en aktieform som har marknadsförts av grundaren och styrelseordföranden Michael Saylor och som är utformad för att ge en hög månadsutdelning, har fallit långt under sitt tidigare riktmärke på 100 dollar.

Det har fått investerare att befara att bolaget kan behöva sälja bitcoin för att stärka sin kassa.

”Folk oroar sig för att STRC:s nedgång ska tvinga Strategy att sälja bitcoin för att få in pengar på marknaden, och det skapar en negativ psykologisk miljö”, säger Matt Hougan, investeringschef på kapitalförvaltaren Bitwise, till Fortune.

Senast 1 juni rapporterade PS att Strategy – för första gången sedan 2022 – sålt av en del av kassan, 32 bitcoin, för att täcka utdelningar.

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