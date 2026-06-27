Bitcoin har tappat omkring 20 procent sedan maj och nedgången ser delvis ut att hänga ihop med ett specifikt bolag. Investerare oroar sig nämligen för att kryptojätten Strategy kan tvingas sälja av delar av sitt enorma bitcoininnehav. ”Det skapar en negativ psykologisk miljö”, konstaterar investeringschefen.
Bitcoin ner 20 procent – oro för kryptojätten skakar marknaden
Bitcoin är ned omkring 5 procent den senaste veckan och cirka 20 procent sedan maj. Senast i början av juni föll kryptovalutan under 60 000 dollar – för första gången sedan hösten 2024.
Enligt Fortune sker nedgången samtidigt som förtroendet för Strategy minskar, ett bolag som sitter på ett av världens största bitcoininnehav.
Enligt bolagets egna siffror äger Strategy bitcoin till ett värde av nära 51 miljarder dollar – motsvarande omkring 4 procent av den globala tillgången.
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Rädsla för stor försäljning
Samtidigt har Strategys egen aktie rasat den senaste månaden. Även STRC, en aktieform som har marknadsförts av grundaren och styrelseordföranden Michael Saylor och som är utformad för att ge en hög månadsutdelning, har fallit långt under sitt tidigare riktmärke på 100 dollar.
Det har fått investerare att befara att bolaget kan behöva sälja bitcoin för att stärka sin kassa.
”Folk oroar sig för att STRC:s nedgång ska tvinga Strategy att sälja bitcoin för att få in pengar på marknaden, och det skapar en negativ psykologisk miljö”, säger Matt Hougan, investeringschef på kapitalförvaltaren Bitwise, till Fortune.
Senast 1 juni rapporterade PS att Strategy – för första gången sedan 2022 – sålt av en del av kassan, 32 bitcoin, för att täcka utdelningar.
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Räntor ökar pressen
Nedgången sammanfaller också med växande oro för att den amerikanska centralbanken kan höja räntan för att få ned inflationen. Högre räntor brukar göra riskfyllda tillgångar, som kryptovalutor, mindre attraktiva.
Trots raset ser Hougan en möjlig ljusning. Han menar att marknaden just nu rensar ut överdriven spekulation efter att flera börsbolag följt Strategy och köpt stora mängder kryptovalutor.
”De tog sig vatten över huvudet, och marknaden pressar nu i princip ut det överskottskapitalet”, säger han.
Han tror också att kryptomarknaden kan återhämta sig under årets andra hälft om USA kongress får på plats den länge omdiskuterade kryptolagstiftningen.
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