Kanada beställde 88 amerikanska F-35 för tre år sedan. Nu är bara 16 säkra, och resten av ordern hänger löst. Vinnaren kan bli svenska Saab, som jagar sin största exportaffär någonsin.
Hela 72 stycken F-35 stridsflygplan kan ryka när Kanada väljer plan
Dagens PS har följt hur F-35-programmets problem öppnat dörren för Gripen ända sedan fem F-35B stridsflygplan var på väg till Europa, men två anlände aldrig. Den kanadensiska vändningen är nästa kapitel, och det största hittills.
Bara 16 plan är spikade
Kanada skrev 2023 på för 88 F-35 till ett ordervärde runt 19 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande cirka 129 miljarder kronor. Juridiskt är landet dock bara bundet till de 16 första planen, plus förskott på ytterligare 14.
De resterande 72 saknar undertecknat kontrakt.
Saab erbjuder Gripen och GlobalEye
Premiärminister Mark Carneys regering utreder nu en blandflotta, och enligt CBC kan slutresultatet bli över 100 plan där Saabs Gripen E står för en stor del.
För svenska sparare som äger Saab är det här extra relevant. Saab erbjuder nämligen 72 Gripen plus sex GlobalEye, byggda i Kanada, med löfte om uppemot 12 600 jobb.
Det skulle bli en av de största industriaffärerna i kanadensisk historia. Realtid kartlade tidigt hur land efter land nu omprövar F-35 till Gripens fördel, och senast i maj valde Kanada Saabs GlobalEye före Boeings konkurrent.
Aktien har redan sprungit
Saab har gått starkt i åratal på försvarsmedvinden. Första kvartalet växte försäljningen drygt 21 procent till 19,2 miljarder kronor och orderstocken vilar på omkring 275 miljarder.
Men med ett p/e-tal runt 35 till 40 är förväntningarna redan högt ställda, och Swedbank har tidigare manat till sälj. En kanadensisk order är långt ifrån klubbad, och USA pressar Ottawa med hot om förändrade Norad-villkor om de väljer annorlunda.
Varje land som vågar bryta med Lockheed Martin sänker tröskeln för nästa. För svenska Saab-ägare ligger uppsidan i orderboken, risken i värderingen.
Läs även: Volkswagen lägst sedan 2010 – köpläge eller fälla?
Läs även: Norwegian förlorar klimatstriden – minus 730 miljoner syns i Q2-rapporten
På samma tema: Saab: Gripenmiljarder på vänt när Kanada väljer plan