Hela 72 stycken F-35 stridsflygplan kan ryka när Kanada väljer plan

Saab erbjuder Gripen och GlobalEye

Premiärminister Mark Carneys regering utreder nu en blandflotta, och enligt CBC kan slutresultatet bli över 100 plan där Saabs Gripen E står för en stor del.

För svenska sparare som äger Saab är det här extra relevant. Saab erbjuder nämligen 72 Gripen plus sex GlobalEye, byggda i Kanada, med löfte om uppemot 12 600 jobb.

Det skulle bli en av de största industriaffärerna i kanadensisk historia. Realtid kartlade tidigt hur land efter land nu omprövar F-35 till Gripens fördel, och senast i maj valde Kanada Saabs GlobalEye före Boeings konkurrent.

Aktien har redan sprungit

Saab har gått starkt i åratal på försvarsmedvinden. Första kvartalet växte försäljningen drygt 21 procent till 19,2 miljarder kronor och orderstocken vilar på omkring 275 miljarder.

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Men med ett p/e-tal runt 35 till 40 är förväntningarna redan högt ställda, och Swedbank har tidigare manat till sälj. En kanadensisk order är långt ifrån klubbad, och USA pressar Ottawa med hot om förändrade Norad-villkor om de väljer annorlunda.

Varje land som vågar bryta med Lockheed Martin sänker tröskeln för nästa. För svenska Saab-ägare ligger uppsidan i orderboken, risken i värderingen.

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