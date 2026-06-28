Sommarekonomi, grisch-ikoner och narcissistiska chefer

Åtta nya lagar i juli som faktiskt berör dig

Från och med tisdag ändras spelplanen. Bensinpriset sänks med 3 kronor litern, butiker och apotek måste ta emot kontanter.

Från och med 1 juli i år måste matbutiker och apotek ta emot sedlar och mynt. Bankerna blir också skyldiga att se till att kunder får lättare att sätta in kontanter. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Billiga Temu-beställningar under 150 euro beskattas med en ny avgift på 3 euro per artikel. Momsen på dansinträde sänks från 25 till 6 procent. Ja, vi beskattar fortfarande dans i Sverige. År 2026.

Vatten är det nya guldet, men aktierna haltar

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Världens vattensystem pressas till bristningsgränsen, skriver DI. Redan i maj utfärdades vattenvarningar på Gotland och i Skåne, och förra året drabbades till och med Stockholm.

Dryckesjätten Constellation Brands, bolaget bakom Corona, fick skrota ett nästan färdigt bryggeri i Mexiko på grund av vattenkonflikter. Kostnad: 6 miljarder kronor.

Google stoppades i Chile av samma skäl. Nordic Capital köpte brittiska avloppsbolaget Flowa för 6,5 miljarder och kommenterade det kärnfullt: ”Vatten är hett.”

Men trots att investeringsbehovet globalt uppgår till 125 000 miljarder kronor fram till 2040 har vattenaktier varit en besvikelse. Bästa vattenfonden ligger på +42 procent på fem år, medan Nasdaq Global gjort +51.

Investeraren Robert Lindblom sammanfattar det bäst: ”Ofta krävs det en kris innan de nödvändiga satsningarna blir av.” Lugnt, vi är på god väg.

Norden rör sig mot varandra snabbare än någonsin

Wallenbergsfären, Nokia, Novo Nordisk Foundation och 25 nordiska storföretag har lanserat Nordic Compass, en ny industriallians ledd av Finlands förre statsminister Jyrki Katainen.

Statsvetaren Ulrika Möller vid Göteborgs universitet kallar det ”en ny epok i Nordens moderna historia”. BNP Paribas Norden-vd Eirik Winter drömmer om G20-plats.

”Om Norden bestämde sig för att tala med en gemensam röst skulle vi ligga runt plats 10 eller 11 bland världens största ekonomier.”

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Alla nordiska statsministrar mötte nyligen Indiens Modi och Kanadas Carney i Oslo. Winter menar att valutor spelar allt mindre roll i det långa loppet, inte minst tack vare digital infrastruktur och stablecoins. Det enda som saknas är att vi faktiskt bestämmer oss.

86-årig svensk gripen med 4,5 kilo kokain

Man ska inte döma en bok efter omslaget, men en 86-årig svensk stoppades med 4,5 kilo kokain i incheckat bagage på Madrids flygplats.

En 86-årig svensk man har gripits med 4,5 kilo kokain i bagaget på flygplatsen Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Bilden har beskurits på höjden och lagts på en svart bakgrund. (Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0/jsmjr from United States)

Mannen reste från Costa Rica mot Bryssel. Utredningen visar att smugglingsnätverk aktivt rekryterar äldre med ekonomiska problem via WhatsApp och sociala medier.

Pensionärernas gig-ekonomi har uppenbarligen fått en mörkare gren.

Grönt ljus för omtvistad gruva vid Vättern

Ebba Busch har gett klartecken för prospektering vid Norra Kärr, en fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som behövs för elbilar och vindkraftverk. EU vill minska beroendet av Kina.

De omstridda gruvplanerna i området Norra Kärr får grönt ljus av regeringen. Gruvan är viktig för att Sverige och EU ska bli mindre beroende av Kina, enligt energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Foto: Wiktor Nummelin / TT

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Miljörörelsen vill bevara Vättern. Och någonstans däremellan försöker Greenna Mineral övertyga alla om att man kan ha sin gröna omställningskaka och äta den också.

Narcissistiska chefer vill ha dig på kontoret

Forskning från Wharton-professorn Adam Grant visar att chefer med narcissistiska drag är signifikant mer negativa till distansarbete.

De mätte bland annat narcissism genom signaturstorlek och porträttfoton. Ju större ego, desto starkare önskan att se dig vid skrivbordet klockan åtta.

Det handlar inte om samarbete, det handlar om publik.

Brexit kostar dubbelt så mycket som befarat

Sex år senare syns notan för Storbritanniens EU-avhopp med smärtsam tydlighet. BNP är 6-8 procent lägre än om landet stannat kvar, investeringarna släpar 12-18 procent.

Invandringen, som skulle minska, fyrdubblades till 906 000 netto 2023. Sex premiärministrar har passerat sedan folkomröstningen.

Den enda tydliga vinsten: Storbritannien blev världens tredje största AI-marknad. Take back control, indeed.

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Eklund varnar: räntorna kan stiga igen

Klas Eklund varnar i sin krönika att om den geopolitiska turbulensen lugnar sig under sommaren kan bolåneräntorna börja klättra uppåt igen.

Det vill säga: så länge världen brinner är räntorna låga, men om det lugnar sig får du betala mer för boendet. Ekonomi i ett nötskal.

Från vaskfat till börsraket…kanske

Antalet undersökningstillstånd för gruvor i Sverige har ökat 46% på fem år, från 532 till 777. Koppar nämns i 554 av dem, guld i 492. Elektrifiering, AI-hallar, militär upprustning och ett guldpris som stigit 110% på 15 år driver rushen.

Volfram, som behövs i Nvidias AI-chip, har stigit 500% i pris sedan Kina stoppade exporten förra året. Men statistiken är nykter: mindre än 1% av alla tillstånd leder till en gruva. Sverige har 13 gruvor i drift idag, mot 500 på 1920-talet.

Eller som Crustal Resources vd Filip Kozlowski sammanfattar sina börsnoterade prospekteringsaktier: ”Avkastningen kan bli enorm. Men du kan också förlora allt.” Bergsingenjören Herman Sundholm skrev samma sak. År 1920.

Ernstberger: från sex års fängelse till ikon

Alexander Ernstberger, pensionsbolaget Allras forne vd som dömdes till sex års fängelse för grovt mutbrott och trolöshet mot huvudman, har hittat en andra akt.

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Alexander Ernstberger, Jan Emanuel och Tobias Andersson (SD) vid Jan Emanuels bokrelease för hans kriminalroman ”Kaos” på restaurang Art. Foto: Pontus Lundahl / TT

Med 70 000 Instagram-följare, en bok (”Staten mot kapitalet”) och en plats i Skavlan har han blivit det som en dokumentärserie kallar ”grisch-ikon”.

Ernstberger nekar fortfarande till brott, lyfter Trump och Musk som förebilder och vill att Sverige ”hyvlar bort” myndighetsbyråkrati. SD-politiker som Jessica Stegrud och Arin Karapet söker hans sällskap.

Det enda han erkänner sig skyldig till? Att han knyckte en grå t-shirt från Kriminalvården på vägen ut. ”Grisch-ikon” är en karriärtitel som inte fanns förra året. Nu har den fått en ambassadör.

Det säger lite om Sverige 2026