Miljardärens besked: Människor kan bo och arbeta på månen redan på 2030-talet

Permanent rymdbas

I en ny intervju med Fortune säger Dylan Taylor att människor definitivt kommer att bo och arbeta i rymden. Han tror att nästa stora steg blir månen, där en permanent bas kan etableras under 2030-talets första år.

Vilka ska då arbeta och bo på månen?

Det handlar enligt Taylor inte bara om astronauter.

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En framtida månekonomi kan behöva människor som arbetar med gruvdrift, energiproduktion och datacenter. Månen kan exempelvis användas för att utvinna resurser eller som en plats för avancerad infrastruktur.

Människor behövs i rymden

Taylor tror dessutom att människor kommer att behövas trots utvecklingen av humanoida robotar.

Han pekar på att robotar kan utföra många uppgifter, men att det blir svårt att programmera en robot för alla oförutsedda problem som kan uppstå på en helt ny och extrem arbetsplats.

”Människor kommer definitivt att leva och arbeta i rymden”, säger Taylor.

”Nästa steg blir månen. Det kommer att ske under 2030-talet – troligen i början av decenniet”, tillägger han.

”Vi kommer att ha en månbas, där människor lever och arbetar. Man kommer att kunna titta upp mot månen och se ljus där.”

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