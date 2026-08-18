Rymden kan bli nästa stora arbetsmarknad. Voyager Technologies grundare Dylan Taylor tror att människor kommer att bo och arbeta i rymden inom det kommande decenniet – och att en permanent månbas kan vara verklighet redan i början av 2030-talet.
Miljardärens besked: Människor kan bo och arbeta på månen redan på 2030-talet
Att månen är trendig råder det väl inget tvivel om.
Att människor skulle leva och arbeta på månen inom bara några år låter fortfarande som science fiction. Men enligt rymdindustrin är det inte längre en avlägsen dröm. Tvärtom menar flera aktörer att utvecklingen redan är i full gång.
Det amerikanska rymd- och teknikbolaget Voyager Spaces vd Dylan Taylor har redan tidigare sagt att vi kommer bo och arbeta på månen inom några år.
Musk vill vara chip-kung i rymden
Elon Musk vill givetvis leda det racet, och han har tillsammans med andra miljardärer som Jeff Bezos och Sam Altman redan vid upprepande tillfällen sagt att vi kommer bosätta oss i rymden inom kort.
Musk vill vidare kontrollera sin egen chip-tillverkning som ska användas både på jorden och i rymden, genom bygget av världens största fabrik i Texas.
Permanent rymdbas
I en ny intervju med Fortune säger Dylan Taylor att människor definitivt kommer att bo och arbeta i rymden. Han tror att nästa stora steg blir månen, där en permanent bas kan etableras under 2030-talets första år.
Vilka ska då arbeta och bo på månen?
Det handlar enligt Taylor inte bara om astronauter.
En framtida månekonomi kan behöva människor som arbetar med gruvdrift, energiproduktion och datacenter. Månen kan exempelvis användas för att utvinna resurser eller som en plats för avancerad infrastruktur.
Människor behövs i rymden
Taylor tror dessutom att människor kommer att behövas trots utvecklingen av humanoida robotar.
Han pekar på att robotar kan utföra många uppgifter, men att det blir svårt att programmera en robot för alla oförutsedda problem som kan uppstå på en helt ny och extrem arbetsplats.
”Människor kommer definitivt att leva och arbeta i rymden”, säger Taylor.
”Nästa steg blir månen. Det kommer att ske under 2030-talet – troligen i början av decenniet”, tillägger han.
”Vi kommer att ha en månbas, där människor lever och arbetar. Man kommer att kunna titta upp mot månen och se ljus där.”
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