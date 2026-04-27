Det låter som science fiction för den oinvigde, men för Voyager Spaces vd Dylan Taylor är det en konkret affärsplan. Medan vi fortfarande bråkar om elpriser och ränteläget på jorden, gör sig rymdindustrin redo för permanent bosättning på månen.
Prognos: Människan bor på månen – innan 2030
Frågan är inte längre om, utan hur snabbt miljarderna kan omsättas i syre och logistik.
Att människor skulle leva och arbeta på månen inom bara några år låter fortfarande som science fiction. Men enligt rymdindustrin är det inte längre en avlägsen dröm. Tvärtom menar flera aktörer att utvecklingen redan är i full gång.
Månen är verkligen inne.
När krig har blivit vardagsmat på jorden har en annan bild målats upp, långt bort från jorden, där Nasa vet hur man gör PR av rymden med nya bilder med rymdkapseln Orion.
Artemis II-expeditionen satte nytt rekord och befann sig längre ut i rymden än någon annan människa någonsin tidigare.
Som Dagens PS berättat har USA även en plan på att stanna på månen genom att bygga en permanent bas.
Mitt i de planerna finns en röst som överröstar de flesta de andra i sammanhanget.
Människor bor snart på månen
Det handlar om rymdentreprenören Dylan Taylor, vd för Voyager Technologies. Han förutspår att människor kommer att bo på månen redan inom några år, ”i särskilda uppblåsbara livsmiljöer utrustade med livsuppehållande system”.
Han menar att vi redan i slutet av 2020-talet kan se tecken på liv från jorden, när ljusen från månbaser lyser upp ytan. Det är en vision som fångar fantasin, men som också väcker frågor om hur realistisk tidslinjen faktiskt är, enligt Business AM.
Framväxande månekonomi
Bakom optimismen finns det som ofta kallas för den framväxande “månekonomin”. Privata företag som SpaceX och Blue Origin satsar stort på att utveckla teknik för transporter, infrastruktur och energiförsörjning i rymden. Målet är inte bara att besöka månen utan att skapa fungerande system som möjliggör att människor faktiskt bor där.
Samtidigt spelar statliga investeringar en avgörande roll. Ökade budgetar för rymdprogram och försvar i USA bidrar till att driva utvecklingen framåt. Den här kombinationen av offentliga och privata satsningar har lett till att rymdindustrin växer snabbt och lockar allt mer kapital.
Stora tekniska utmaningar
Trots framstegen återstår stora tekniska utmaningar. Att leva på månen innebär extrema förhållanden: ingen atmosfär, kraftig strålning och stora temperaturskillnader. För att människor ska kunna stanna längre krävs avancerade lösningar för syreproduktion, energiförsörjning och skydd mot strålning.
Dessutom är tidsplanerna osäkra. Historiskt sett har rymdprojekt ofta försenats på grund av tekniska problem, budgetfrågor eller politiska beslut. Även om ambitionerna är höga finns det därför en risk att utvecklingen tar längre tid än vad optimisterna hoppas.
Ändå råder det liten tvekan om riktningen. Till skillnad från tidigare rymdkapplöpningar handlar dagens satsningar inte bara om prestige, utan om att bygga en långsiktig närvaro i rymden. Månen ses som ett första steg – en testplats för teknik som senare kan användas för ännu längre resor, till exempel till Mars.
Siktet inställt på rymden
Frågan är alltså inte längre enbart om människor kommer att bo på månen, utan när och i vilken omfattning. Om prognoserna slår in kan 2030-talet bli det decennium då mänskligheten på allvar tar steget bortom jorden och börjar kalla fler platser i solsystemet för hem.
“Du kommer att kunna titta upp på månen, och där kommer att finnas ljus eftersom det kommer att finnas människor som bor och arbetar där”, klargör Dylan Taylor.
