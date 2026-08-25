Leonardo DiCaprio med i svensk investeringsrunda på 162 miljoner

Dagens PS har följt Leonardo DiCaprios svenska affärer sedan han fanns bland ägarna i Polestar inför noteringen, en affär som slutade i kursras.

DiCaprios ägande går via en fond

DiCaprio nämns inte alls i pressmeddelandet, där fonderna och tolv ängelinvesterare räknas upp vid namn. Exponeringen går istället via klimatfonden Regeneration.VC, som deltar i rundan. Där var DiCaprio en av dem som backade förstafonden på 45 miljoner dollar, motsvarande 426 miljoner kronor, enligt Forbes.

Nu är han även rådgivare till fonden, och ägandet är därmed indirekt och utspätt över portföljen.

”Vi tackade nej till många investerare, så intresset var högt”, säger eComID:s vd Oscar Rundqvist till Breakit.