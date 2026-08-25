Svenska eComID stänger en såddrunda på 17 miljoner dollar med Leonardo DiCaprio med i bakgrunden. Vi har läst pressmeddelandet, och ägarbilden ser annorlunda ut än rubrikerna antyder.
Leonardo DiCaprio med i svensk investeringsrunda på 162 miljoner
Stockholmsbolaget, grundat 2023, tar in kapitalet i en runda ledd av Systemiq Capital i London, enligt pressmeddelandet. Det handlar om 161 miljoner kronor in i kassan. Rundan beskrivs som Europas största inom fashion tech och världens näst största, efter Daydream som tog in 50 miljoner dollar, enligt Breakit.
Dagens PS har följt Leonardo DiCaprios svenska affärer sedan han fanns bland ägarna i Polestar inför noteringen, en affär som slutade i kursras.
DiCaprios ägande går via en fond
DiCaprio nämns inte alls i pressmeddelandet, där fonderna och tolv ängelinvesterare räknas upp vid namn. Exponeringen går istället via klimatfonden Regeneration.VC, som deltar i rundan. Där var DiCaprio en av dem som backade förstafonden på 45 miljoner dollar, motsvarande 426 miljoner kronor, enligt Forbes.
Nu är han även rådgivare till fonden, och ägandet är därmed indirekt och utspätt över portföljen.
”Vi tackade nej till många investerare, så intresset var högt”, säger eComID:s vd Oscar Rundqvist till Breakit.
Två börsbolag i kundlistan
Bland de drygt 60 varumärkena finns COS, Axel Arigato, Asket, Peak Performance och Stadium.
COS ägs av H&M Group, som backade eComID första gången 2023 och står kvar som strategisk investerare. Peak Performance finns kvar i portföljen hos NYSE-noterade Amer Sports, enligt bokslutet för 2025.
Senaste bokslutet visar rörelseförlust
eComID uppger 30 procent lägre returgrad och 10 procent högre konvertering för varumärkena. Varje utebliven retur är en sparad kostnad för butiken, och det är den besparingen bolaget säljer.
Hur stor den är tvistas det om. Vd:n uppger att en retur kostar handlaren 200 till 400 kronor, enligt Breakit. Forskare vid Lunds tekniska högskola landade 2021 på 70 till 80 kronor för samma hantering, enligt Dagens PS.
Det senaste bokslutet, för räkenskapsåret till april 2025, visade drygt 600 000 kronor i omsättning och 6,1 miljoner i rörelseförlust med 17 anställda. Intäkterna har dock ökat sedan dess, uppger bolaget.
PS analys
Kändisnamn ger räckvidd, men sällan avkastning likt fallet med Polestar. Undantag är om kändisen i fråga besitter sådan unik expertis att det är relevant för verksamhetens utveckling och framgång, exempelvis som när Abba-Björn köpte Iron Maiden.
Det börsrelevanta är att varumärken inom H&M Group och Amer Sports redan betalar för att kapa returkostnaden. Ligger den närmare 300 kronor än 80, handlar det om en förändrad bruttomarginal i hela sektorn.
Läs även: Modejätten Sheins börsnotering: Värderingen är lägre än H&M
Läs även: Jamie Olivers megautdelning: 92 procent av vinsten