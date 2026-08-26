"Börsraket-comeback"? Aktiespararna ser nära 45 procents uppsida

Säkerhetsnyckeln bakom bolaget

Yubico grundades 2007 av Stina Ehrensvärd och Jakob Ehrensvärd. Bolagets kärna är YubiKey, den fysiska säkerhetsnyckeln som skyddar användare mot bland annat nätfiske och kapade inloggningsuppgifter.

Men enligt Aktiespararna är konkurrensfördelen större än själva hårdvaran. Yubico har varit centralt i utvecklingen av standarder som FIDO U2F, FIDO2 och WebAuthn, vilka ligger bakom dagens moderna passkeys.

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Dagens PS intervjuade förra året dåvarande vd:n Mattias Danielsson om bolagets problem och möjligheter. Då hade Yubico varit en av Stockholmsbörsens stora börsraketer under 2023 och första halvan av 2024, men aktien hade därefter tappat nära 60 procent från toppen.

Resultatet studsar tillbaka

Första kvartalet 2026 blev ett bottennapp. Försäljningen föll 23 procent till 479 miljoner kronor och ebit-marginalen stannade på 3,1 procent.

Yubico svarade med en omorganisation och personalminskningar som ska ge omkring 95 miljoner kronor i årliga besparingar.

I Q2 kom ett första tydligt kvitto på vändningen. Omsättningen steg till 544 miljoner kronor och den organiska tillväxten blev 11,7 procent. Ebit ökade från 21,2 till 78,5 miljoner kronor och marginalen lyfte från 4,2 till 14,4 procent.

Orderingången för den nytända börsraketen ökade dessutom nästan 48 procent jämfört med första kvartalet.

AI kan bli nästa stora möjlighet

Den kanske mest spännande delen av Aktiespararnas case finns dock längre fram.

Apple, Google och Microsoft bygger redan in passkeys direkt i sina produkter. För vanliga konsumenter kan det minska behovet av en separat säkerhetsnyckel. Yubicos viktigaste marknad kan därför bli banker, myndigheter, försvar, kritisk infrastruktur och andra verksamheter med betydligt högre säkerhetskrav.

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AI öppnar dessutom en ny möjlighet. YubiKey 5.8 breddar användningsområdet från att verifiera vem som loggar in till att också kunna verifiera vad användaren faktiskt godkänner. Det kan bli viktigt när AI-agenter börjar utföra transaktioner och andra uppgifter åt människor.

Börsraketen fortfarande en högriskaktie

Vid kursen 89,75 kronor är Yubicos börsvärde lägre än de cirka 8,2 miljarder kronor som Aktiespararna räknade med vid analyskursen 95,50 kronor. Bolaget hade samtidigt en nettokassa på 989 miljoner kronor vid halvårsskiftet.

Aktiespararnas slutsats är köp upp till 130 kronor, men aktien betecknas uttryckligen som högrisk.

Nästa stora kontrollstation blir Q3-rapporten den 5 november. Då vill Aktiespararna framför allt se fortsatt tvåsiffrig försäljningstillväxt, starkare orderingång, en ebit-marginal som etablerar sig över 15 procent och ett kassaflöde som följer med resultatet.

Efter fjolårets kollaps har Yubico med andra ord börjat reparera skadan. Frågan är om sensommarens comeback är början på en ny börsresa – eller bara en kraftig rekyl efter ett historiskt ras.

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