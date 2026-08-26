USA betalar tillbaka enorma belopp efter att Högsta domstolen underkände Donald Trumps tullar.
Trumps tullmiljarder regnar över börsen – bolagen får jättebelopp
Nu syns pengarna i europeiska kvartalsrapporter – och flera svenska börsbolag har redan fått hundratals miljoner kronor tillbaka.
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USA:s tullsmäll blev företagens pengaregn
När USA:s högsta domstol i februari slog fast att de omfattande IEEPA-tullarna saknade laglig grund förändrades spelplanen för tusentals importörer. USA:s tullmyndighet skapade därefter en särskild process för återbetalningarna av president Donald Trumps tull.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur svenska företag kan få tillbaka Trumps tullar och senare om hur USA börjat betala tillbaka tullmiljarderna.
Mellan oktober 2025 och slutet av juni 2026 hade USA betalat tillbaka 81,3 miljarder dollar, mot endast 5,3 miljarder dollar motsvarande period året före. Därefter har återbetalningarna fortsatt.
790 miljoner euro till tyska börsbolag
Tyskland visar hur stora effekterna blivit. Enligt Handelsblatts kartläggning har noterade tyska företag fått tillbaka omkring 790 miljoner euro.
Siffran bekräftas av både Die Zeit och Tagesschau.
DHL Group toppar listan med 416 miljoner euro. Finanschefen Melanie Kreis har dock sagt att pengarna ska skickas vidare till kunderna som ursprungligen fick bära tullkostnaderna.
Siemens Healthineers har fått tillbaka drygt 200 miljoner euro, Puma omkring 49 miljoner, Sartorius 26 miljoner och Dräger cirka 22 miljoner. Adidas väntar dessutom på 250–300 miljoner dollar.
Även SMA Solar har fått omkring 22 miljoner euro och Knorr-Bremse cirka 20 miljoner.
Svenska börsbolag får hundratals miljoner
Men pengaregnet har också nått Stockholmsbörsen.
Getinge (börskurs Getinge) fick under andra kvartalet tillbaka cirka 36 miljoner dollar, motsvarande omkring 336 miljoner kronor. Återbetalningen bidrog till att lyfta den justerade ebita-marginalen till 17,6 procent.
Husqvarna (börskurs Husqvarna) fick samtidigt tillbaka 240 miljoner kronor. Pengarna bokfördes som en minskning av kostnaden för sålda varor och ingick därmed direkt i resultatet.
Electrolux sticker ut
Störst belopp hittar vi hos Electrolux (börskurs Electrolux).
Vitvarujätten har lämnat in återbetalningskrav på omkring 88 miljoner dollar. I andra kvartalet redovisades 310 miljoner kronor avseende återbetalningskrav för tullar från första kvartalet 2026 i den underliggande nordamerikanska verksamheten.
Därutöver fanns en positiv engångseffekt kopplad till godkända återbetalningskrav för 2025.
Tullåterbetalningen bidrog därmed till Electrolux resultatförbättring – en rapport som fick aktien att rusa omkring 20 procent.
Vem får egentligen pengarna?
Och fler tull-pengar från Trump kan vara att vänta i höst.
Frilutftsbolaget Thule (börskurs Thule) räknar exempelvis med omkring 50 miljoner kronor i återbetalningar som ska påverka tredje kvartalet.
När alla tullpengar är utbetalda återstår att se om det framförallt är aktieägarna eller kunderna som får del av Trumps ”tullåterbäring”.
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