Trumps tullmiljarder regnar över börsen – bolagen får jättebelopp

790 miljoner euro till tyska börsbolag

Tyskland visar hur stora effekterna blivit. Enligt Handelsblatts kartläggning har noterade tyska företag fått tillbaka omkring 790 miljoner euro.

Siffran bekräftas av både Die Zeit och Tagesschau.

DHL Group toppar listan med 416 miljoner euro. Finanschefen Melanie Kreis har dock sagt att pengarna ska skickas vidare till kunderna som ursprungligen fick bära tullkostnaderna.

Siemens Healthineers har fått tillbaka drygt 200 miljoner euro, Puma omkring 49 miljoner, Sartorius 26 miljoner och Dräger cirka 22 miljoner. Adidas väntar dessutom på 250–300 miljoner dollar.

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Även SMA Solar har fått omkring 22 miljoner euro och Knorr-Bremse cirka 20 miljoner.

Svenska börsbolag får hundratals miljoner

Men pengaregnet har också nått Stockholmsbörsen.

Getinge (börskurs Getinge) fick under andra kvartalet tillbaka cirka 36 miljoner dollar, motsvarande omkring 336 miljoner kronor. Återbetalningen bidrog till att lyfta den justerade ebita-marginalen till 17,6 procent.

Husqvarna (börskurs Husqvarna) fick samtidigt tillbaka 240 miljoner kronor. Pengarna bokfördes som en minskning av kostnaden för sålda varor och ingick därmed direkt i resultatet.

Electrolux sticker ut

Störst belopp hittar vi hos Electrolux (börskurs Electrolux).

Vitvarujätten har lämnat in återbetalningskrav på omkring 88 miljoner dollar. I andra kvartalet redovisades 310 miljoner kronor avseende återbetalningskrav för tullar från första kvartalet 2026 i den underliggande nordamerikanska verksamheten.

Därutöver fanns en positiv engångseffekt kopplad till godkända återbetalningskrav för 2025.

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Tullåterbetalningen bidrog därmed till Electrolux resultatförbättring – en rapport som fick aktien att rusa omkring 20 procent.

Vem får egentligen pengarna?

Och fler tull-pengar från Trump kan vara att vänta i höst.

Frilutftsbolaget Thule (börskurs Thule) räknar exempelvis med omkring 50 miljoner kronor i återbetalningar som ska påverka tredje kvartalet.

När alla tullpengar är utbetalda återstår att se om det framförallt är aktieägarna eller kunderna som får del av Trumps ”tullåterbäring”.

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