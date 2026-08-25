97 procent av Europafonderna förlorar mot index på 10 år

Så mycket av tappet är avgiften

Över tio år gav S&P Sweden BMI 10,89 procent per år medan Sverigefonderna gav 9,53 procent likaviktat, enligt rapport 3a i SPIVA Europe Year-End 2025. Gapet är 1,36 procentenheter.

Medianavgiften för en aktivt förvaltad Sverigefond är 1,30 procent, enligt Finansinspektionens jämförelsetal för första kvartalet 2026. Avgiften förklarar alltså merparten av tappet. FI:s mått räknar dessutom bara fast förvaltningsavgift, inte transaktionskostnader, vilket också framgår av FI:s sida.

Den verkliga kostnaden är därmed högre än 1,30, och slutsatsen blir att förvaltarkollektivet före kostnader låg ungefär i nivå med index.

Enligt PS beräkningar baserat på avkastningstalen i rapport 3a, samt Finansinspektionens medianavgift ser det ut så här: En Sverigeindexfond till medianavgiften 0,20 procent hade förenklat gett 10,69 procent per år. Mot den krymper gapet till 1,16 procentenheter. På 100 000 kronor blir det 276 111 kronor i indexfonden mot 248 503 i de aktiva, en skillnad på 27 609 kronor.

Europa går inte att förklara med avgiften

Samma beräkning på Europafonderna ger ett gap på 3,33 procentenheter per år, räknat på index 8,55 procent mot fondernas 5,22 procent. Det är långt mer än någon avgift.

En del av förklaringen är att kategorin Europe Equity även rymmer småbolagsfonder men mäts mot storbolagsindexet S&P Europe 350, vilket framgår av kategoriindelningen i appendix A i samma rapport.

Ett decennium av att de största bolagen dominerade straffar den som inte var exponerad mot dem.

ANNONS

Vad det gör med din pension

Vi har räknat på 2 000 kronor i månaden i 30 år med 7 procents avkastning före avgift, samma antagande som FI använder i sitt räkneexempel.

Med 1,30 procent i avgift blir slutkapitalet 1 897 526 kronor. Med 0,20 procent blir det 2 345 807. Skillnaden är 448 281 kronor.

Det måttet ska inte blandas ihop med FI:s eget exempel, som visar summan betalda avgifter på globalfonder och landar på 217 106 kronor. Vår siffra är förlorat slutkapital, alltså avgiften plus den avkastning avgiften aldrig fick skapa.

Ränta-på-ränta-exemplet antar också månadsinsättning, löpande avgiftsuttag och ingen skatt.

PS analys: Fonderna du aldrig får se

Av de 112 Sverigefonderna var 55,36 procent kvar efter tio år, alltså 62 stycken. Nästan 45 procent lades ner eller slogs ihop.

Det är viktig information från rapporten. SPIVA räknar med de försvunna fonderna. Fondlistan hos din bank gör oftast inte. Därför ser topplistor alltid bättre ut än verkligheten.

Avkastningen är en gissning, men inte avgiften. Innan avgift måste en förvaltare skapa 1,1 procentenheters överavkastning varje år, i tre decennier, bara för att du ska gå jämnt upp med indexfonden.

ANNONS

Det är inte omöjligt, 17 procent av Sverigefonderna slog index även efter avgift enligt rapport 1a, men du måste hitta dem i förväg. Det kan du bland annat göra genom att leta upp den årliga avgiften i fondens faktablad och jämföra med FI:s jämförelsetal.

Läs även: Tre hälsoaktier att köpa just nu: Xvivo, Surgical Science, Devyser

Läs även: Jamie Olivers megautdelning: 92 procent av vinsten