På fredagseftermiddagen, svensk tid, hällde Donald Trump bensin på det pyrande handelskriget. Marknaden reagerade kraftigt, inte minst gällande Bitcoin.
Reträtt från Bitcoin – 170 miljarder upp i rök
Mest läst i kategorin
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA
Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA. Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar …
Toppekonomen: Sälj allt guld och gräv ner det
Guldpriset har stigit över 50 procent sedan årsskiftet och handlas nu kring 4 000 dollar per uns. Sälj allt gul och gräv ner det säger toppekonomen Willem Buiter om vad han anser vara årtusendenas bubbla. Willem Buiter, tidigare medlem i Bank of Englands räntepolitiska kommitté och före detta chesekonom på Citigroup, skriver i Financial Times …
Miljardären flyttar till Sverige
Han blev miljardär på norsk mark. Nu packar den svenske entreprenören väskorna och flyttar till Sverige, med en dyr prislapp. Efter mer än två decennier i Norge väljer entreprenören och Gelato-grundaren Henrik Müller-Hansen att lämna landet. Beslutet är personligt, men också kostsamt. Missa inte: Jonas, 53, sökte hundratals jobb – blev uppläxad för sin erfarenhet. …
Ingenjören som blev bankdirektör: ”2026 är vi en fullservice-bank”
”När jag började för ett år sedan hade vi 30 000 kortkunder. Per i dag har vi över 167 000. Det är en enorm tillväxt för oss som bank.” Det berättar Julie Chatterjee, vd på den svenska Northmill vars populära betalkort nu börjar dyka upp i var mans ficka. Men för utmanarbanken som en gång i tiden …
Försvarsaktier: Uppstickaren får stororder i USA
Försvarsaktien är upp 61 procent på börsen i år. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor. ”Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS. Läs även: Oro för …
Bitcoin och kryptomarknaden är bland annat känd för sin volatilitet. En bild som förstärktes kraftigt den 10:e oktober när Trump valde att sätta fart på handelskriget med Kina igen.
Tullar på 100 procent som riskerar den globala tillväxten fick hela marknadsdagen att kastas från grönt till rött. Börser rasade, oljepriset föll och det var nästan som om vårens skräckscenario var tillbaka.
Känslig marknad för Bitcoin
Bitcoin är världens i särklass kändaste och största kryptovaluta med ett marknadsvärde som vida överstiger Sveriges BNP. Totalt värderas världens Bitcoin till 2 200 miljarder dollar, enligt Blockworks. Men på fredagsmorgonen var motsvarande siffra ännu högre.
Kryptomarknaden är känslig för betydande marknadshändelser. Det blev väldigt tydligt när rädslan för ett upptrappat handelskrig gjorde comeback på marknaden i fredags.
Många kryptoinvesterare sålde av i panik och reträtten från Bitcoin gjorde att värdet på världens Bitcoin föll med över 170 miljarder dollar.
Donald Trump menar att Kinas grepp om sällsynta jordartsmetaller behöver mötas med höga tullar och egna exportförbud. Kryptomarknaden var en av de marknader som reagerade hårdast med ras på omkring 10 procent.
Starkt år för krypto
Kryptomarknaden har höga förväntningar på att Vita huset ska fortsätta bana väg för en avreglerad och gynnsam marknad. Det har tagit Bitcoin och flera andra kryptovalutor till rekordnivåer.
Än så länge har han lovat att USA ska upprätta en strategisk reserv av kryptovalutor och därtill har han lanserat en egen kryptovaluta. Dessutom har han utsett kryptovänliga ministrar i sin regering.
Resultatet är, trots helgens ras, en uppgång på över 20 procent bara i år. Jämfört med många börsindex är det bra. Jämfört med andra spekulativa tillgångar, som till exempel de kändaste ädelmetallerna, är det mer mediokert.
Och Trump utfärdade nyligen en presidentorder som tillåter att digitala tillgångar som kryptovalutor inkluderas i deras 401(k), en slags tjänstepension. Det fick bitcoin att rusa till ett nytt rekord på över 120 000 dollar förra veckan innan det branta raset.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Reträtt från Bitcoin – 170 miljarder upp i rök
På fredagseftermiddagen, svensk tid, hällde Donald Trump bensin på det pyrande handelskriget. Marknaden reagerade kraftigt, inte minst gällande Bitcoin. Bitcoin och kryptomarknaden är bland annat känd för sin volatilitet. En bild som förstärktes kraftigt den 10:e oktober när Trump valde att sätta fart på handelskriget med Kina igen. Tullar på 100 procent som riskerar den …
Koenigsegg stäms på miljoner efter uppsägning av chef
Mannen hävdar att det var ett affärsmässigt besök, men nu står miljonbelopp på spel. Vad hände egentligen hos lyxbilsjätten? En före detta chef på den svenska biltillverkaren Koenigsegg fick sparken förra året efter att ha bjudit in en representant från konkurrenten Porsche till fabriken i Ängelholm, skriver HD/Sydsvenskan. Händelsen har nu utvecklats till en rättslig …
Viggos dagbok vecka 41
Viggos dagbok är anteckningar från veckan som gått av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling. Högt och långt. Falskt och sant, nej allt är förstås sant. Roligt och platt.? Producerat i stunden utan mer tanke än att det ska ge en underhållande bild av livet runt Stureplan och världen 2025.Dagboken publiceras första gången söndag den 12 …
Biljätten Porsche i gungning – ett land orsakar jättefallet
Porsche har drabbats av ett rejält försäljningsfall. Samtidigt som en nyckelmarknad växer, är det en annan jätte som backar kraftigt. Lyxbiltillverkaren Porsche har sett sin globala försäljning minska under de första nio månaderna av år 2025, skriver Reuters. Företaget pekar på tuffa marknadsförhållanden och stark konkurrens som orsaker, med den största nedgången noterad i Kina. …
Så kan du tjäna 48 miljoner kronor på en bugg
Apple söker desperat säkerhetshål i sina system. Nu lockar teknikjätten med en gigantisk belöning – upp till $5 miljoner kan betalas ut. Teknikjätten Apple höjer nu insatserna i sitt program för att hitta säkerhetsbrister, och betalar ut upp till $2 miljoner för de allvarligaste exploateringskedjorna som kan utnyttjas av spionprogram. Företaget introducerar även en bonusstruktur …