Reträtt från Bitcoin – 170 miljarder upp i rök

Bitcoin och kryptomarknaden är bland annat känd för sin volatilitet. En bild som förstärktes kraftigt den 10:e oktober när Trump valde att sätta fart på handelskriget med Kina igen.

Tullar på 100 procent som riskerar den globala tillväxten fick hela marknadsdagen att kastas från grönt till rött. Börser rasade, oljepriset föll och det var nästan som om vårens skräckscenario var tillbaka.

Trumps nya drag i handelskriget satte igång panik i kryptovärlden och Bitcoin rasade djupt på fredagen. (Bild: Google den 12 oktober 20:45 svensk tid)

Känslig marknad för Bitcoin

Bitcoin är världens i särklass kändaste och största kryptovaluta med ett marknadsvärde som vida överstiger Sveriges BNP. Totalt värderas världens Bitcoin till 2 200 miljarder dollar, enligt Blockworks. Men på fredagsmorgonen var motsvarande siffra ännu högre.

Kryptomarknaden är känslig för betydande marknadshändelser. Det blev väldigt tydligt när rädslan för ett upptrappat handelskrig gjorde comeback på marknaden i fredags.

Många kryptoinvesterare sålde av i panik och reträtten från Bitcoin gjorde att värdet på världens Bitcoin föll med över 170 miljarder dollar.

Donald Trump menar att Kinas grepp om sällsynta jordartsmetaller behöver mötas med höga tullar och egna exportförbud. Kryptomarknaden var en av de marknader som reagerade hårdast med ras på omkring 10 procent.

Starkt år för krypto

Kryptomarknaden har höga förväntningar på att Vita huset ska fortsätta bana väg för en avreglerad och gynnsam marknad. Det har tagit Bitcoin och flera andra kryptovalutor till rekordnivåer.

Än så länge har han lovat att USA ska upprätta en strategisk reserv av kryptovalutor och därtill har han lanserat en egen kryptovaluta. Dessutom har han utsett kryptovänliga ministrar i sin regering.

Resultatet är, trots helgens ras, en uppgång på över 20 procent bara i år. Jämfört med många börsindex är det bra. Jämfört med andra spekulativa tillgångar, som till exempel de kändaste ädelmetallerna, är det mer mediokert.

Och Trump utfärdade nyligen en presidentorder som tillåter att digitala tillgångar som kryptovalutor inkluderas i deras 401(k), en slags tjänstepension. Det fick bitcoin att rusa till ett nytt rekord på över 120 000 dollar förra veckan innan det branta raset.