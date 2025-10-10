Det finns fortfarande stora risker med krypto som investerare måste vara medvetna om, trots kryptoregelverket Mica. Det menar FI som uppmanar konsumenterna att sätta sig in i produkterna.
Fortsatt risk – "begränsat skydd med krypto"
Mest läst i kategorin
”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle
Finanspolitisk oro i några av världens största ekonomier har mynnat ut i så kallad ”förnedringshandel”, vilket tynger många valutor men eldar på bitcoin och guld. Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså. Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, …
Bitcoin rusar mot rekordnivå – "Uptober" levererar
Bitcoin närmar sig sitt högsta pris någonsin efter en fem dagar lång kursrusning. Analytiker talar om ett nytt lyft, men varnar också för att uppgången kan vara bräcklig. I augusti nådde den mest kända kryptovalutan bitcoin en ny toppnivå, mätt i dollar. Uppgången har pågått i flera år, med vissa kraftiga rekyler längs vägen, konstaterar …
Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök
Under måndagen har spekulanter i kryptovalutor fått se optimistiska satsningar på 1,5 miljarder dollar, cirka 14 miljarder kronor, utraderas på marknaden. Bloomberg rapporterar om de hausseartade satsningarna som utplånats, vilket resulterat i en kraftig utförsäljning av kryptovalutor som bland annat fått Ether att rasa. Även andra kryptovalutor dras med i fallet men Ether hade backat …
Krypto: Här är fonderna som rusar – upp 100 procent
Bitcoin har nått nya rekordnivåer och aktier med koppling till krypto och blockkedjor rusar. För svenska sparare som vill haka på trenden finns flera börshandlade fonder att välja mellan. I augusti nådde den mest kända kryptovalutan bitcoin en ny toppnivå, mätt i dollar. Uppgången har pågått i flera år, med vissa kraftiga rekyler längs vägen. …
Hans bitcoin för 6 000 kronor är nu drygt en miljon
Basketstjärnan på bilden köpte bitcoin 2016 för cirka 6 000 kronor men förlorade sedan ”nyckeln” till plånboken. Nu kommer han in på kontot igen och värdet har rusat till nästan 1,1 miljoner kronor. Det var NBA-stjärnan Kevin Durant som på inrådan från sin mångåriga agent Rich Kleiman bestämde sig för att kliva in i bitcoin …
EU:s kryptoregelverk Mica-förordningen gick helt igenom vid årsskiftet.
Enligt Finansinspektionen, FI, syftar förordningen “till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som inte omfattas av EU:s regelverk för finansiella tjänster”.
Fortsatt stor risk med krypto
Att som investerare luta sig tillbaka på Mica räcker dock inte när man ska investera i krypto uppger FI.
“Vi ser en risk att konsumenter tror att det blir säkert att köpa krypto i och med Mica. Men krypto är och kommer fortsätta vara en mycket riskfylld produkt och därför är det viktigt att förstå vad det innebär innan du väljer att köpa krypto”, säger Charlotte Fried, enhetschef för Betalanalys och policy på FI, till Dagens Juridik.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Ta reda på all information
Även om Mica-regelverket nu finns på plats är det upp till konsumenten att ta till sig all information som krävs innan man köper eller säljer krypto, om man inte vill riskera otrevliga överraskningar.
“Fundera på om du faktiskt förstår produkten och investera aldrig pengar som du inte har råd att förlora”, säger Charlotte Fried vidare och lyfter fram att krypto faktiskt innebär risker.
Risk för cyberattacker
Mica ger enbart ett begränsat skydd och FI ser volatila priser, vilseledande information samt risker för bedrägerier och cyberattacker som de största riskerna för investerare som blickar mot krypto.
Skyddet är vidare ofta svagare än hos andra finansiella produkter.
“Du får till exempel ingen ersättning om något går fel”, uppger FI.
Bitcoin rusar mot rekordnivå – “Uptober” levererar. Dagens PS
Bitcoin-pionjär lyrisk över nya krypto-projekt. Dagens PS
Senaste nytt
Fortsatt risk – "begränsat skydd med krypto"
Det finns fortfarande stora risker med krypto som investerare måste vara medvetna om, trots kryptoregelverket Mica. Det menar FI som uppmanar konsumenterna att sätta sig in i produkterna. EU:s kryptoregelverk Mica-förordningen gick helt igenom vid årsskiftet. Enligt Finansinspektionen, FI, syftar förordningen "till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som inte omfattas av EU:s regelverk …
Han kammar hem supervinst i svenska nischbanken
Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har redan gjort en supervinst på 600 miljoner kronor i den svenska nischbankjätten Noba Bank. Den svenska nischbankjätten Noba Bank noterades i slutet av september i Stockholm där värderingen hamnade på 35 miljarder kronor. Satsade på Fabege Norges rikaste man John Fredriksen är ofta snabb med sina investeringar, där …
Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen
Det djupaste raset sen 2022. Så summerar The Moscow Times onsdagen den 8:e på ryska börsen, som haft kraftiga motgångar under 2025. De flesta västerländska investerare har för länge sedan vänt den ryska marknaden ryggen. Men handeln fortsätter med inhemska aktörer, statsbolag och en ekonomi som allt mer domineras av krigsindustrin. I onsdags tog den …
Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet
Kina har infört nya och hårdare exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller. Det kan få stora konsekvenser för den globala teknologisektorn och får amerikanska gruvbolags aktier att skjuta i höjden. Enligt Kinas handelsministerium måste utländska företag nu få tillstånd för att exportera produkter som innehåller minst 0,1 procent sällsynta jordartsmetaller av produktens värde, skriver CNBC. Även företag …
Astra Zeneca vänder Storbritannien ryggen – satsar miljardbelopp i USA
Astra Zeneca tillkännagav under torsdagen en investering på 4,5 miljarder dollar i en ny tillverkningsanläggning i Virginia, USA. Samtidigt hotar man med att lämna Storbritannien. Den nya anläggningen, som blir belägen i Albemarle County nära Charlottesville, förväntas skapa cirka 3 600 direkta och indirekta jobb. Den utgör en central del av företagets historiska satsning på …