Fortsatt risk – "begränsat skydd med krypto"

Det är fortsatt stor risk att handla med krypto trots nya regler varnar FI.
Det är fortsatt stor risk att handla med krypto trots nya regler varnar FI. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Det finns fortfarande stora risker med krypto som investerare måste vara medvetna om, trots kryptoregelverket Mica. Det menar FI som uppmanar konsumenterna att sätta sig in i produkterna.

EU:s kryptoregelverk Mica-förordningen gick helt igenom vid årsskiftet.

Enligt Finansinspektionen, FI, syftar förordningen “till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som inte omfattas av EU:s regelverk för finansiella tjänster”.

Fortsatt stor risk med krypto

Att som investerare luta sig tillbaka på Mica räcker dock inte när man ska investera i krypto uppger FI.

“Vi ser en risk att konsumenter tror att det blir säkert att köpa krypto i och med Mica. Men krypto är och kommer fortsätta vara en mycket riskfylld produkt och därför är det viktigt att förstå vad det innebär innan du väljer att köpa krypto”, säger Charlotte Fried, enhetschef för Betalanalys och policy på FI, till Dagens Juridik.

Ta reda på all information

Även om Mica-regelverket nu finns på plats är det upp till konsumenten att ta till sig all information som krävs innan man köper eller säljer krypto, om man inte vill riskera otrevliga överraskningar.

“Fundera på om du faktiskt förstår produkten och investera aldrig pengar som du inte har råd att förlora”, säger Charlotte Fried vidare och lyfter fram att krypto faktiskt innebär risker.

Risk för cyberattacker

Mica ger enbart ett begränsat skydd och FI ser volatila priser, vilseledande information samt risker för bedrägerier och cyberattacker som de största riskerna för investerare som blickar mot krypto.

Skyddet är vidare ofta svagare än hos andra finansiella produkter.

“Du får till exempel ingen ersättning om något går fel”, uppger FI.

EUFIInvesteraKryptoRegelverkSverige
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

