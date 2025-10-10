Fortsatt risk – "begränsat skydd med krypto"

EU:s kryptoregelverk Mica-förordningen gick helt igenom vid årsskiftet.

Enligt Finansinspektionen, FI, syftar förordningen “till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som inte omfattas av EU:s regelverk för finansiella tjänster”.

Fortsatt stor risk med krypto

Att som investerare luta sig tillbaka på Mica räcker dock inte när man ska investera i krypto uppger FI.

“Vi ser en risk att konsumenter tror att det blir säkert att köpa krypto i och med Mica. Men krypto är och kommer fortsätta vara en mycket riskfylld produkt och därför är det viktigt att förstå vad det innebär innan du väljer att köpa krypto”, säger Charlotte Fried, enhetschef för Betalanalys och policy på FI, till Dagens Juridik.