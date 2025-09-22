Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök

Bloomberg rapporterar om de hausseartade satsningarna som utplånats, vilket resulterat i en kraftig utförsäljning av kryptovalutor som bland annat fått Ether att rasa.

Även andra kryptovalutor dras med i fallet men Ether hade backat med hela 9 procent till 4 075 dollar i samband med nyhetsbyråns marknadsrapport.

Även Bitcoin dras med i fallet

Nästan en halv miljard dollar i långa positioner på kryptovalutan, som är världens näst största, hade då urraderats, enligt uppgifter från Coinglass.

Bitcoin, den ledande kryptovalutan, var ned temporärt med 3 procent till 111 998 dollar.

Enligt information från Coinglass är måndagens likvidation bland kryptovalutor den största sedan 27 mars i år.

Fler än 407 000 handlare i kryptovalutor såg sina positioner likvideras under 24 timmar.

I augusti nådde Bitcoin och Ether rekordnivåer, pådrivet av efterfrågan på börsnoterade plattformar som hamstrat kryptovalutor.

Aktier i digitala tillgångsfonder har sedan backat, vilket fått kryptovalutors momentum att avta, skriver Bloomberg.