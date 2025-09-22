Dagens PS
Kryptovalutor för flera miljarder upp i rök

kryptovalutor
Under måndagen har spekulanter i kryptovalutor fått se optimistiska satsningar på cirka 14 miljarder kronor utplånas. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Under måndagen har spekulanter i kryptovalutor fått se optimistiska satsningar på 1,5 miljarder dollar, cirka 14 miljarder kronor, utraderas på marknaden.

Bloomberg rapporterar om de hausseartade satsningarna som utplånats, vilket resulterat i en kraftig utförsäljning av kryptovalutor som bland annat fått Ether att rasa.

Även andra kryptovalutor dras med i fallet men Ether hade backat med hela 9 procent till 4 075 dollar i samband med nyhetsbyråns marknadsrapport.

Även Bitcoin dras med i fallet

Nästan en halv miljard dollar i långa positioner på kryptovalutan, som är världens näst största, hade då urraderats, enligt uppgifter från Coinglass.

Bitcoin, den ledande kryptovalutan, var ned temporärt med 3 procent till 111 998 dollar.

Enligt information från Coinglass är måndagens likvidation bland kryptovalutor den största sedan 27 mars i år.

Fler än 407 000 handlare i kryptovalutor såg sina positioner likvideras under 24 timmar.

I augusti nådde Bitcoin och Ether rekordnivåer, pådrivet av efterfrågan på börsnoterade plattformar som hamstrat kryptovalutor.

Aktier i digitala tillgångsfonder har sedan backat, vilket fått kryptovalutors momentum att avta, skriver Bloomberg.

Behov av paus för kryptovalutor?

”Det känns som att marknaden behöver en paus”, säger marknadsproffset George Mandres till nyhetsbyrån och tillägger att handlare oroar sig för att det inte är ”några fler meningsfulla inflöden” på kryptovalutamarknaden i sikte.

Under sommaren har kryptovalutor gått starkt, bland annat har bitcoin handlats inom intervallet 110 100 och 120 000 dollar sedan början av juli, uppger Bloomberg och konstaterar Ether och Solana under samma period steg med 74 procent respektive 52 procent.

”Sidledshandeln i Bitcoin sker då guld, den ädelmetall som den ursprungliga kryptotillgången ofta jämförs med, slår nästan dagliga rekord. Guld nådde en rekordhög nivå på nästan 3 720 dollar per uns på måndagen. Silver steg också”, konstaterar nyhetsbyrån.

Fed-sänkning eldar på guld och aktier

Medan lättnaderna i penningpolitiken i USA ger guld och aktier bränsle har Bitcoin upplevt en mer dämpad reaktion på Feds senaste sänkning av räntan med 0,25 procentenheter.

Vid klockan 11:20 i dag, Londontid, stod Bitcoin i 112 700 dollar medan Ether-värdet då var 4 170 dollar.

Läs även: Krypto: Här är fonderna som rusar – upp 100 procent DagensPS

Läs mer: Bybit tar krypto direkt till svenska butiker Realtid

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

