För fem år sedan betalade Nestlé 55 miljarder kronor för vitaminjätten. Nu säljer livsmedelskoncernen av nästan hela verksamheten för 9,5 miljarder.
Mångmiljardmiss på vitaminer för Nestlé
2021 fick livsmedelsjätten Nestlé krypa till korset och erkänna att majoriteten av deras mat var ohälsosam, vilket Dagens PS rapporterade om då.
Som en del av planen för att åtgärda det betalade Nestlé 5,75 miljarder dollar, omkring 55 miljarder kronor med dagens växelkurs, för kärnverksamheten i The Bountiful Company. Köpet beskrevs då som ett sätt att göra Nestlé Health Science till en global ledare inom vitaminer, mineraler och kosttillskott.
Prislappen motsvarade 3,1 gånger omsättningen och hela 16,8 gånger EBITDA. Nestlé sade då att affären skulle ge betydande möjligheter till tillväxt.
”Kategorin har utvecklats”
Det visade sig vara en dålig investering.
Det schweiziska bolaget säljer nu sju vitamin- och kosttillskottsvarumärken till riskkapitalbolaget Yellow Wood Partners för 1 miljard dollar, motsvarande omkring 9,5 miljarder kronor.
Bland varumärkena finns Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Puritan’s Pride, Nuun, Gard och Sisu. Affären omfattar även Nestlés amerikanska private-label-verksamhet inom kosttillskott. Verksamheten omsatte omkring 1,2 miljarder dollar under 2025.
”Vi fokuserar våra resurser där vi har den starkaste konkurrensfördelen. Kategorin har utvecklats, och massmarknadsverksamheten inom vitaminer, mineraler och kosttillskott kräver ett annat angreppssätt under ett dedikerat ägarskap”, säger Nestlés nye vd Philipp Navratil till Reuters.
Också dragit ned på vatten och glass
Under hans ledarskap har koncernen börjat renodla och sälja verksamheter där bolaget inte längre ser tillräckliga konkurrensfördelar.
Den nya strategin innebär bland annat att Nestlé fokuserar hårdare på områden som kaffe, mat, nutrition och djurprodukter. Bolaget har också minskat sin exponering mot vatten och glass, enligt Fooddive.
Kosttillskottsindustrin har under flera år gynnats av en stark hälsotrend. Men konkurrensen har blivit hårdare och konsumenterna har i högre grad sökt premiumprodukter och tillskott som kan backas upp av forskning och kliniska data.
För vitaminerna dras gränsen nu mellan massmarknad och premiumprodukter.
Nestlé behåller bland annat Solgar, som tillhör den mer premiuminriktade delen av kosttillskottsmarknaden. De nu sålda varumärkena är i stället den bredare massmarknadsverksamheten.
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