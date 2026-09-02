Mångmiljardmiss på vitaminer för Nestlé

Också dragit ned på vatten och glass

Under hans ledarskap har koncernen börjat renodla och sälja verksamheter där bolaget inte längre ser tillräckliga konkurrensfördelar.

Den nya strategin innebär bland annat att Nestlé fokuserar hårdare på områden som kaffe, mat, nutrition och djurprodukter. Bolaget har också minskat sin exponering mot vatten och glass, enligt Fooddive.

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Kosttillskottsindustrin har under flera år gynnats av en stark hälsotrend. Men konkurrensen har blivit hårdare och konsumenterna har i högre grad sökt premiumprodukter och tillskott som kan backas upp av forskning och kliniska data.

För vitaminerna dras gränsen nu mellan massmarknad och premiumprodukter.

Nestlé behåller bland annat Solgar, som tillhör den mer premiuminriktade delen av kosttillskottsmarknaden. De nu sålda varumärkena är i stället den bredare massmarknadsverksamheten.

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