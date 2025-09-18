Skandaler och skulder pressar jätten Nestlé

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Aktien i Nestlé får mycket stryk

ANNONS

På onsdagen framträdde nye vd:n Philipp Navratil för personalen. Det blev ett kort möte, men han lovade att återkomma med en plan för att Nestlé ska komma tillbaka i matchen.

Aktien uppges ha backat med dramatiska drygt 40 procent sedan toppnoteringen för tre år sedan.

Men potentialen finns, enligt bedömare, för att Nestlé hittar rätt kurs igen.

”Nu är vägen öppen – kanske till och med för ett revolutionerande tillvägagångssätt, inte bara ett evolutionärt sådant. Företaget har enorm potential, men det kommer att ta lite tid att vända den. Åratal av självbelåtenhet har inträtt, tillsammans med fel strategi”, säger Ingo Speich, chef för hållbarhet och bolagsstyrning på Deka Investment, till nyhetsbyrån.

Nestlés nye vd – en outsider

Philipp Navratil, som nu intagit vd-stolen, beskrivs som en outsider, även om han tillbringat mer än två årtionden inom Nestlé-koncernen.

”Viktiga strategiska beslut måste nu fattas så snabbt som möjligt”, säger Flossbach von Storch, en Nestlé-investerare, i ett uttalande, berättar Bloomberg.

Han efterlyser bland annat ”en strategisk granskning och en rigorös analys” av företagets tillväxt på lång sikt, och att Nestlé krymper sitt ”enorma skuldberg”.

Ingen brist på problem att bena ut

ANNONS

Paul Isla, som tar över som ordförande när Paul Bulcke kliver av och går i pension i förtid, har suttit i företagets styrelse sedan 2018.

På problemlistan, som är lång, har Nestlé tvingats till en nedskrivning 1,9 miljarder franc av företaget Palforzia, som behandlar jordnötsallergier.

Det var 2023.

I Frankrike är företaget föremål för hård granskning efter att ha bötfällts för olagliga behandlingar av sitt naturliga mineralvatten Perrier.

Slutsats: “Mardröm för Nestlé”

Där till, förutom de uppenbara skandalerna, tampas bolaget med en hög skuldsättning som enligt Bloomberg är kopplad till förvärv, återköp av aktier och utdelningar, plus att aktien rasat ned i källaren alltså.

”Aktien värderas nu till en liknande vinstmultipel som Unilever, efter att tidigare ha handlats med en premie jämfört med konkurrenterna fram till slutet av 2022”, framgår det i artikeln där rubruiken lyder: “Mardröm för Nestlé”.

Läs vidare: Slutet på gyllene fallskärmar? Nestlé chockar marknaden Realtid