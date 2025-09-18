Nestlé kantas av turbulens som fått aktien att rasa med över 40 procent sedan toppen 2022, men nye vd:n lovar att bryta kräftgången, skriver Bloomberg.
Skandaler och skulder pressar jätten Nestlé
Philipp Navratil har efterträtt Laurent Freixe, som nyligen fick sparken efter en hemlig kärleksrelation med en underordnad.
Styrelseordförande Paul Bulckes hantering av det känsliga ärendet har rivit ner kritik från investerare och nu avgår han själv i förtid på grund av det.
Läs också: Nestlé sparkar vd:n efter romans på jobbet DagensPS
Läs mer: Nestlés ordförande tvingas lämna posten i förtid DagensPS
Många vd-byten har det blivit
Den schweiziska livsmedelsbjässen Nestlé har på kort tid bytt vd vid tre tillfällen och får nu även en ny ordförande i Pablo Isla.
Samtidigt är utmaningarna många för företaget som fått uppleva fallande volymer, uppblåsta kostnader och en volatil konsumentefterfrågan vid sidan av fatala misstag från ledningsgruppen.
Investerarna hoppas nu, uppger Bloomberg, att vd Philipp Navratil och nye ordförande Pablo Isla ska ”fatta viktiga strategiska beslut och driva igenom förändringar för att återuppliva företagets resultat”.
Aktien i Nestlé får mycket stryk
På onsdagen framträdde nye vd:n Philipp Navratil för personalen. Det blev ett kort möte, men han lovade att återkomma med en plan för att Nestlé ska komma tillbaka i matchen.
Aktien uppges ha backat med dramatiska drygt 40 procent sedan toppnoteringen för tre år sedan.
Men potentialen finns, enligt bedömare, för att Nestlé hittar rätt kurs igen.
”Nu är vägen öppen – kanske till och med för ett revolutionerande tillvägagångssätt, inte bara ett evolutionärt sådant. Företaget har enorm potential, men det kommer att ta lite tid att vända den. Åratal av självbelåtenhet har inträtt, tillsammans med fel strategi”, säger Ingo Speich, chef för hållbarhet och bolagsstyrning på Deka Investment, till nyhetsbyrån.
Nestlés nye vd – en outsider
Philipp Navratil, som nu intagit vd-stolen, beskrivs som en outsider, även om han tillbringat mer än två årtionden inom Nestlé-koncernen.
”Viktiga strategiska beslut måste nu fattas så snabbt som möjligt”, säger Flossbach von Storch, en Nestlé-investerare, i ett uttalande, berättar Bloomberg.
Han efterlyser bland annat ”en strategisk granskning och en rigorös analys” av företagets tillväxt på lång sikt, och att Nestlé krymper sitt ”enorma skuldberg”.
Ingen brist på problem att bena ut
Paul Isla, som tar över som ordförande när Paul Bulcke kliver av och går i pension i förtid, har suttit i företagets styrelse sedan 2018.
På problemlistan, som är lång, har Nestlé tvingats till en nedskrivning 1,9 miljarder franc av företaget Palforzia, som behandlar jordnötsallergier.
Det var 2023.
I Frankrike är företaget föremål för hård granskning efter att ha bötfällts för olagliga behandlingar av sitt naturliga mineralvatten Perrier.
Slutsats: “Mardröm för Nestlé”
Där till, förutom de uppenbara skandalerna, tampas bolaget med en hög skuldsättning som enligt Bloomberg är kopplad till förvärv, återköp av aktier och utdelningar, plus att aktien rasat ned i källaren alltså.
”Aktien värderas nu till en liknande vinstmultipel som Unilever, efter att tidigare ha handlats med en premie jämfört med konkurrenterna fram till slutet av 2022”, framgår det i artikeln där rubruiken lyder: “Mardröm för Nestlé”.
Läs vidare: Slutet på gyllene fallskärmar? Nestlé chockar marknaden Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
