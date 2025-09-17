Dagens PS
Nestlés ordförande tvingas lämna posten i förtid

Nestlé
Investerarna tvingar bort Nestlés ordförande Paul Bulcke i förtid. (Foto: Saurabh Das/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
17 sep. 2025

Nestlés ordförande Paul Bulcke har hamnat i skottgluggen sedan den förre vd:n Laurent Freixe fått sparken på grund av en hemlig romans med en underordnad.

Investerarna har ifrågasatt Paul Bulckes hantering av fallet och livsmedelsjättens styrelseordförande kommer nu att avgå i förtid, berättar Bloomberg.

Redan 1 oktober tillträder hans efterträdare Pablo Isla, som egentligen skulle ha ersatt Bulcke först nästa år, meddelade Nestlé på tisdagen.

“Nödvändigt beslut” hävdade ordföranden

Företaget har tidigare berättat att både Bulcke och Isla övervakade utredningen som ledde fram till att Laurent Freixe fick lämna sin vd-stol.

I samband med att Freixe meddelades avsked, i spåren av sin kärleksrelation med en anställd, hävdade att Bulcke att det ”ett nödvändigt beslut” och att det var i linje med Nestlés värderingar och styrning.

Medan medierna spekulerade om vad som hänt förnekade en talesperson för Nestlé att Paul Bulcke försökt skydda sin vd i inledningen av utredningen.

Skandalen har mynnat ut i, skriver Bloomberg, frågor om ansvarsskyldighet och bedömningsförmåga från ett antal investerare.

Många vd-byten under åren på Nestlé

En av dem, Christopher Rossbach, investeringschef på J. Stern & Co, säger så här till nyhetsbyrån:

”Pablo Isla blir Nestlés första externa ordförande. Han har en enorm möjlighet att förbättra styrelseerfarenhet, ansvarsskyldighet och styrning. Han har också ett enormt ansvar att ta itu med de problem som ledde till ledarskapsproblemen och göra det möjligt för Nestlé att återgå till den förebild för tillväxt och värdeskapande som det har varit genom hela sin historia.”

Mellan 1981 och 2016, samtidigt som Paul Bulcke suttit i Nestlés ledning, har företaget haft tre vd:ar.

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

