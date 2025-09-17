Nestlés ordförande tvingas lämna posten i förtid

Investerarna har ifrågasatt Paul Bulckes hantering av fallet och livsmedelsjättens styrelseordförande kommer nu att avgå i förtid, berättar Bloomberg.

Redan 1 oktober tillträder hans efterträdare Pablo Isla, som egentligen skulle ha ersatt Bulcke först nästa år, meddelade Nestlé på tisdagen.

ANNONS

“Nödvändigt beslut” hävdade ordföranden

Företaget har tidigare berättat att både Bulcke och Isla övervakade utredningen som ledde fram till att Laurent Freixe fick lämna sin vd-stol.

I samband med att Freixe meddelades avsked, i spåren av sin kärleksrelation med en anställd, hävdade att Bulcke att det ”ett nödvändigt beslut” och att det var i linje med Nestlés värderingar och styrning.

Medan medierna spekulerade om vad som hänt förnekade en talesperson för Nestlé att Paul Bulcke försökt skydda sin vd i inledningen av utredningen.

Skandalen har mynnat ut i, skriver Bloomberg, frågor om ansvarsskyldighet och bedömningsförmåga från ett antal investerare.

Många vd-byten under åren på Nestlé

En av dem, Christopher Rossbach, investeringschef på J. Stern & Co, säger så här till nyhetsbyrån:

ANNONS

”Pablo Isla blir Nestlés första externa ordförande. Han har en enorm möjlighet att förbättra styrelseerfarenhet, ansvarsskyldighet och styrning. Han har också ett enormt ansvar att ta itu med de problem som ledde till ledarskapsproblemen och göra det möjligt för Nestlé att återgå till den förebild för tillväxt och värdeskapande som det har varit genom hela sin historia.”

Mellan 1981 och 2016, samtidigt som Paul Bulcke suttit i Nestlés ledning, har företaget haft tre vd:ar.

Läs mer: Nestlé sparkar vd:n efter romans på jobbet DagensPS

Läs vidare: Slutet på gyllene fallskärmar? Nestlé chockar marknaden Realtid