Kalkonillusionen: Därför ser du inte börssmällen komma

Därför är liknelsen relevant just nu

Dagens PS har berättat hur prognoserna för svensk ekonomi sänktes i våras. Samtidigt fortsätter många hushåll att räkna med att räntan, jobbet och fondkurvan beter sig som de gjort de senaste åren.

Den österrikiske socialforskaren Christoph Hofinger, som leder analysinstitutet Foresight Research, tidigare Sora, menar att turbulenta tider kräver rätt mental rustning, enligt Der Standard.

Årsmålet för S&P 500 passerades i september

I en Reuters-enkät i november förra året svarade 49 av 87 aktiestrateger att en korrigering var sannolik, samtidigt som enkätens medianmål för S&P 500 vid utgången av 2026 landade på 7 490 punkter, enligt Reuters via MarketScreener.

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Den 14 september noterades indexet till 7 619 punkter i CFD-handeln, enligt Trading Economics. Medianmålet för hela året är därmed passerat med 1,7 procent, mer än tre månader i förväg, enligt Dagens PS beräkning.

I juni låg medianmålet bland 19 banker och analyshus på 7 850 punkter, en höjning från 7 600 tidigare under året, enligt en sammanställning av Reuters och Yardeni Research.

Samma tankefel syns i din räntekalkyl

De svenska storbankerna var i augusti splittrade om styrräntan. Swedbank räknade inte med någon höjning vare sig 2026 eller 2027. Handelsbankens chefsekonom å andra sidan påminde om att den låga inflationen till stor del beror på sänkt matmoms och lägre drivmedelsskatter, en effekt som försvinner nästa år, enligt EFN.

Den som utgår från dagens bolåneränta gör alltså samma sak som kalkonen och räknar upp en trend vars orsak ligger i beslut som kan ändras. Realtid har beskrivit hur ekonomer i årtionden har varnat för den amerikanska statsskulden utan att någon president har lyckats bromsa den.

PS analys

Det viktiga är inte hur det har gått, utan varför. Vet du vad som håller uppe siffrorna, eller antar du bara att det fortsätter?

Den som kan svara på varför varje siffra ser ut som den gör har lämnat kalkonstadiet. Den som bara ser en fin graf och sitter still blir chockad när Thanksgiving kommer.

Så undviker du att bli en kalkon: Kan du förklara varför alla tre siffror ser ut som de gör? Då räknar du inte bara upp gårdagen.



Bolåneräntan: Den håller sig nere så länge inflationen gör det, och inflationen hålls i sin tur nere av politiska beslut som är tillfälliga. Fondvärdet: Det vilar till stor del på att några få AI-bolag fortsätter att leverera, en koncentration som strategerna själva varnar för, enligt Reuters via MarketScreener. Lönen: Den förutsätter att arbetsgivaren behåller sina kunder.

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