Goldman Sachs och JP Morgan svänger om – nu spår storbankerna en räntehöjning från Fed redan på onsdag. Det blir i så fall den första under nye Fed-chefen Kevin Warsh.
Goldman och JP Morgan vänder – spår räntehöjning på onsdag
Båda storbankerna Goldman Sachs och JP Morgan räknar nu med att USA:s centralbank Federal Reserve höjer räntan med 25 punkter på onsdag. För Goldman Sachs är det en tydlig omsvängning från fredagens bedömning om oförändrad ränta.
Långt från inflationsmålet
Bakom skiftet finns framför allt en inflation som biter sig fast och ett kraftigt stigande oljepris, till över 100 dollar per fat under förra veckan.
USA:s centralbank har, likt den svenska Riksbanken, ett inflationsmål på 2 procent. Under augusti var inflationen 3,4 procent.
JP Morgan räknar dessutom med ytterligare en höjning i december. Banken har därmed gått från att tidigare ha sett december som nästa möjliga höjning till att nu räkna med höjningar både i september och december.
”Det var en vecka som präglades av stigande obligationsräntor och energipriser samt inflationssiffror som var tillräckligt starka för att göra en räntehöjning vid nästa veckas FOMC-möte mer sannolik än inte”, skrev J.P. Morgans ekonomer under ledning av Michael Feroli i en analys enligt Reuters.
Trump vill inte ha räntehöjning
Det skulle i så fall bli den första höjningen sedan Kevin Warsh tog över som ordförande för Federal Reserve. Han utnämndes dock av Donald Trump – som absolut inte vill se några höjda räntor.
I ett inlägg på Truth Social tidigare denna månad hävdade Trump att USA borde ha ”den LÄGSTA RÄNTAN av alla länder i världen. Fed-styrelsen, med sin utmärkta nya ledare, måste tänka smart – VAR PATRIOTER för omväxlings skull.”
Den europeiska centralbanken ECB höjde i förra veckan räntan. Förutom USA har också Bank of England och Bank of Japan möten för att sätta räntan under veckan.
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