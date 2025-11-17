Dagens PS
Trendbrott när BNP-tillväxten faller i Japan 

Japan
Japans ekonomi backar för första gången på sex kvartal. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT)
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Det är första gången på sex kvartal som ekonomin i Japan bromsar in, enligt amerikanska CNBC.

Japan, som är världens tredje största ekonomi, fick uppleva en sjunkande privat efterfrågan i årets tredje kvartal.

Det bidrog mest till att BNP-tillväxten krympte under perioden, samtidigt hjälpte den inhemska konsumtionen till att bromsa nedgången, både den offentliga och privata. Just den offentliga efterfrågan var enligt CNBC ”en ljuspunkt” under det inrapporterade kvartalet och växte enligt rapporten med 0,5 procent.

Tidigare kvartal har Japans ekonomi växt

Totalt krympte Japans ekonomi med 1,8 procent i årstakt i Q3, vilket uppges vara mindre än väntat.

Det var första gången på sex kvartal som tillväxten i den japanska ekonomin minskade. Nedgången var 0,4 procent.

”Tillväxtfallet var dock svagare än Reuters opinionsundersökningars uppskattningar om en årlig nedgång på 2,5 % och en sekventiell minskning på 0,6 %”, uppger CNBC och konstaterar att den offentliga efterfrågan ökade med 2,2 procent på årsbasis.

Den privata efterfrågan i landet minskade med 1,8 procent, detta märktes mest när det gäller bostadsinvesteringar som backade med över kraftiga 32 procent.

Så går det för yenen och japanska statspapper

Exporten tappade 4,5 procent på årsbasis under tredje kvartalet. Jämfört med andra kvartalet föll exporten med 1,2 procent. Under Q2 ökade Japans export med 2,3 procent.

Efter den nu inrapporterade makrostatistiken i Japan försvagades yenen försiktigt mot dollarn.

Det ledande japanska börsindexet var ned med 0,29 procent i samband med CNBC:s rapport.

Avkastningen på 10-åriga japanska statsobligationer steg samtidigt med 3 punkter till 1,73 procent.

