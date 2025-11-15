Hotet mot världsekonomin: Inflation som skuldmedicin

USA:s statsfinanser håller på att stadigt försämras. Stigande räntor och rekordstora underskott förstärker varandra.

Landets räntekostnader växer nu betydligt snabbare än ekonomin, och utvecklingen sammanfaller med att Donald Trump driver en penningpolitisk linje som ökar osäkerheten kring inflationsutsikterna.

Analytiker varnar för att den nya administrationen kan vara beredd att acceptera högre inflation, något som kan vara ödesdigert för hela världens ekonomi, enligt experter som Dagens Nyheter talat med.

Blir dyrare att låna pengar

Efter årtiondet med extremt låga räntor byggdes USA:s skuldberg upp under förhållanden där kostnaden för upplåning var nästan försumbar.

Pandemin accelererade denna trend genom massiva stödpaket, och energikrisen följdes av kraftiga räntehöjningar för att få bukt med inflationen.

I dag är ränteläget betydligt högre, samtidigt som underskotten är fortsatt omfattande. Resultatet är att finansdepartementet tvingas emittera allt större mängder statspapper till allt dyrare villkor.