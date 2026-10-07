Svensk inflation tar fart igen – sätter press på hushåll och företag

De nya siffrorna blottlägger hur den ekonomiska dynamiken skiftar i takt med att hösten tar ett fast grepp om hushållen. Att inflationstakten nu klättrar uppåt väcker omedelbart frågor kring hur pristrycket fortplantar sig i ekonomin.

Den nya inflationssiffran ändrar inte prognosen att Riksbanken kommer höja styrräntan, enligt Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank.

”En höjning i november var mer eller mindre spikad redan innan. Det här utfallet ändrar inte på det”, säger hon till TT.

Ekonomen: Riksbanken borde höjt räntan

Hon anser Riksbanken borde ha följt andra centralbankers exempel och höjt räntan redan i september.

”Det hade förmodligen hjälpt kronan, vilket hade gjort att de högre energipriserna hade ökat mindre i kronor räknat jämfört med hur de ökar nu”.

Susanne Spector räknar med att det nu krävs tre räntehöjningar, från 1,75 till 2,5 procent, för att komma till rätta med inflationen.