De preliminära siffrorna över inflationen för september månad har släppts och de visar på en tydlig uppgång i den svenska prisutvecklingen. Enligt de färska preliminära uppgifterna från Statistiska centralbyrån landar inflationstakten mätt med det vanliga konsumentprisindexet på 1,1 procent.
Svensk inflation tar fart igen – sätter press på hushåll och företag
Detta markerar en kännbar uppväxling jämfört med augusti då motsvarande siffra stannade på 0,3 procent.
”Preliminära siffror visar att inflationstakten enligt KPI och KPIF steg i september, vilket främst beror på stigande energipriser, säger Carl Holmberg, prisstatistiker på SCB, i en kommentar på SCB.s hemsida.
De nya siffrorna blottlägger hur den ekonomiska dynamiken skiftar i takt med att hösten tar ett fast grepp om hushållen. Att inflationstakten nu klättrar uppåt väcker omedelbart frågor kring hur pristrycket fortplantar sig i ekonomin.
Den nya inflationssiffran ändrar inte prognosen att Riksbanken kommer höja styrräntan, enligt Susanne Spector, chefsekonom på Danske Bank.
”En höjning i november var mer eller mindre spikad redan innan. Det här utfallet ändrar inte på det”, säger hon till TT.
Ekonomen: Riksbanken borde höjt räntan
Hon anser Riksbanken borde ha följt andra centralbankers exempel och höjt räntan redan i september.
”Det hade förmodligen hjälpt kronan, vilket hade gjort att de högre energipriserna hade ökat mindre i kronor räknat jämfört med hur de ökar nu”.
Susanne Spector räknar med att det nu krävs tre räntehöjningar, från 1,75 till 2,5 procent, för att komma till rätta med inflationen.
Vinden har vänt när det gäller priserna
Statistiska centralbyråns snabbindikator fungerar som en tidig temperaturmätare för den ekonomiska utvecklingen innan de definitiva och mer heltäckande rapporterna når marknaden.
Den tidigare nivån på 0,3 procent i augusti följdes av att inflationstakten i september nu har stigit till 1,1 procent enligt KPI. Denna snabba förändring ger en fingervisning om att prisrörelserna i samhället återigen rör sig uppåt efter en period av mer dämpade förändringstal.
Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) steg från 0,7 procent i augusti till 1,5 procent i september. Månadsförändringen för KPIF från augusti till september var 0,9 procent, konstaterar SCB, vilket är en fördubbling, skriver Aftonbladet.
Experternas syn på läget med inflationen
Ekonomiska analytiker och bedömare följer de preliminära indikationerna med största skärpa för att uttolka konsekvenserna för hushåll och företag. Osäkerheten i omvärlden fortsätter att spela en central roll för hur priser och penningpolitik kommer att formas under den kommande perioden.
Statistiska centralbyrån beräknar inflationen varje månad enligt måtten KPI (konsumentprisindex) och KPIF (konsumentprisindex med fast ränta).