Thedéen gör vid en utfrågning i riksdagen på torsdagen ingen ny bedömning. På frågan om räntan kommer att höjas i december hänvisar han till den tidigare kommunicerade räntebanan.

”Tittar man på den räntebanan är sannolikheten för det ganska låg, men jag går inte längre än så”, säger han.

Ser du någon risk för svensk ekonomi om regeringsbildningen drar ut ytterligare i tid?

”Mitt svar är ganska entydigt: nej. Ekonomiska aktörer tar inte beslut på enskilda dagars diskussioner om regeringsbildning”, säger han.