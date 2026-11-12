Indisk inflation lyfter mer än väntat

Den indiska centralbanken har 2–6 procent som tolererbart spann som sitt inflationsmål.

Matpriserna i Indien steg 8,9 procent i årstakt i oktober, visar torsdagens inflationsrapport. Detta var mer än i september, då matpriserna steg 7,7 procent.

Landet påverkas bland annat av väderfenomenet El Niño, som gjort att vattenreservoarerna är ovanligt låga och som även bromsar de indiska skördevolymerna.