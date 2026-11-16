Ökad sannolikhet för höjd styrränta i december

För en vecka sedan låg sannolikheten på 16 procent.

Uppgången följer på en vecka med stigande marknadsräntor, där räntan på en tioårig svensk statsobligation lyft från 2,93 till 3,11 procent.

Marknaden räknar med att Riksbanken efter nästa räntehöjning fortsätter att höja styrräntan två eller tre gånger till under nästa år – från dagens 2,00 procent till 2,75 eller 3,00 procent.

Om räntan på ett bolån på två miljoner kronor går upp 1 procentenhet ökar räntekostnaden med 20 000 kronor per år eller nästan 1 700 kronor per månad – om man bortser från ränteavdragets effekter.

Nästa räntebesked från Riksbanken kommer den 16 december.