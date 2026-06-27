H&M:s marginalrace mot Zara – tre skäl till att gapet växer

Zara rear ut mindre

Inditex bruttomarginal landade på 58,3 procent för helåret. H&M nådde 56,6 procent under sitt säsongsstarka andra kvartal, men bara drygt 53 procent på helårsbasis.

Förklaringen sitter i varuflödet. Zara tillverkar nära hemmaplan, i Spanien, Portugal och Turkiet, hinner ställa om sortimentet i takt med modet och slipper sälja gammalt lager till halva priset.

H&M:s lyft beror på att man har sparat in

H&M höjde rörelsemarginalen till 12,0 procent exklusive engångsposter, upp 1,6 procentenheter. Men förbättringen vilar på billigare inköp, hård kostnadskontroll och ett lager som krympte tio procent.

Försäljningen i lokala valutor stod stilla. Inditex växte samtidigt sju procent i fast valuta och höjde marginalen. En lönsamhet byggd på tillväxt är mer hållbar än en byggd på besparingar.

Helårsgapet är dubbelt

På rörelsenivå tjänar Inditex omkring 20 procent, mer än dubbelt så mycket som H&M:s cirka 8 procent på helåret. Pressen ökar dessutom underifrån. Realtid har beskrivit Shein- och Temu-effekten som kapar lågprissegmentet där H&M historiskt har varit starkt.

För svenska sparare som äger H&M flitigt via fonder och ISK är detta viktigt. Pareto sänkte nyligen aktien till sälj med riktkursen 145 kronor och räknar med att marginalen vänder nedåt när de billiga inköpen klingar av.

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Aktien handlades under fredagen till 166,05 kronor. Det är en nedgång på 35,31 procent på 10 år och 17,67 procent på fem år. För den närsynte har det dock gått bra. På en ettårsperiod är aktien upp 23,27 procent.

H&M gör mycket rätt operativt, men lönsamheten lånas från kostnadssidan. Så länge försäljningen står still och Zara fortsätter växa med högre marginal lär gapet bestå. Vändningen avgörs av varumärket och affärsmodellen, inte av sparprogrammen.

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