Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier

Mattias Isakson, strateg på Swedbank, tror fortsatt på svenska aktier.
Mattias Isakson, strateg på Swedbank, tror fortsatt på svenska aktier. (Foto: Alexandra Bengtsson/SvD/TT)
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Trots geopolitisk oro, svajig konjunktur och ett osäkert ränteläge står Swedbanks chefsstrateg Mattias Isakson fast vid sin positiva syn på aktier på den svenska marknaden.

I den nya oktoberstrategin behåller banken övervikt i aktier – med särskilt fokus på Sverige – och ser flera tecken som talar för en fortsatt stark börshöst.

Hemmamarknadens aktier lockar mest

Swedbank fortsätter att rekommendera en övervikt i aktier i sin senaste investeringsstrategi, samtidigt som räntor underviktas.

Enligt chefsstrateg Mattias Isakson är det framför allt den svenska marknaden som erbjuder bäst förutsättningar under hösten.

“Vad gäller regioner föredrar vi fortsatt att stanna hemma och överviktar därför Sverige på bekostnad av USA,” säger Isakson.

Bakgrunden är en gradvis återhämtning i den europeiska ekonomin, där Sverige enligt Swedbank ser ut att ta en ledande roll.

Positiva makrodata från svensk ekonomi stärker bilden, samtidigt som USA tyngs av politisk osäkerhet och en försvagad dollar.

Rapportsäsongen väntas inte sätta käppar i hjulet

Swedbank ser också goda förutsättningar för svenska aktier inför den kommande rapportsäsongen.

Trots att aktiekurserna redan stigit en hel del bedömer banken att vinsterna fortsätter att ge stöd och att risken för negativa överraskningar är låg.

”En rapportsäsong står för dörren och även om kurserna på kort sikt kan anses ansträngda, har vi generellt stöd av ett gott vinstmomentum samtidigt som vinstvarningarna varit relativt få,” säger Isakson.

Även Federal Reserves senaste besked påverkar optimismen kring aktier.

Centralbanken har återupptagit sina räntesänkningar och Swedbank räknar nu med två ytterligare sänkningar under 2025 samt två till under första halvåret 2026. Det innebär lättare finansiella villkor framöver – något som historiskt gynnar börsen.

”Det finns fog för optimismen”

Enligt Isakson talar flera faktorer för att aktier fortsatt kommer att vara ett attraktivt val under de kommande månaderna.

Det handlar bland annat om förbättrade konjunkturutsikter, förändrat centralbanksagerande, stabila vinstprognoser och en starkare riskaptit på marknaden.

”Vi menar att det finns fog för optimismen, då vi under hösten, utöver en redan tidigare god marknadsstämning, ser stöd från förbättringar i flera viktiga parametrar kring makroekonomi, räntor, centralbanksagerande och vinstutveckling,” säger han.

Swedbank menar också att svenska aktier har en relativ fördel tack vare attraktivare värderingar och bättre vinstutsikter än många andra marknader.

