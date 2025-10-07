Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier

I den nya oktoberstrategin behåller banken övervikt i aktier – med särskilt fokus på Sverige – och ser flera tecken som talar för en fortsatt stark börshöst.

Hemmamarknadens aktier lockar mest

Swedbank fortsätter att rekommendera en övervikt i aktier i sin senaste investeringsstrategi, samtidigt som räntor underviktas.

Enligt chefsstrateg Mattias Isakson är det framför allt den svenska marknaden som erbjuder bäst förutsättningar under hösten.

“Vad gäller regioner föredrar vi fortsatt att stanna hemma och överviktar därför Sverige på bekostnad av USA,” säger Isakson.

Bakgrunden är en gradvis återhämtning i den europeiska ekonomin, där Sverige enligt Swedbank ser ut att ta en ledande roll.

Positiva makrodata från svensk ekonomi stärker bilden, samtidigt som USA tyngs av politisk osäkerhet och en försvagad dollar.