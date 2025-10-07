Trots geopolitisk oro, svajig konjunktur och ett osäkert ränteläge står Swedbanks chefsstrateg Mattias Isakson fast vid sin positiva syn på aktier på den svenska marknaden.
Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier
Mest läst i kategorin
Trump pressar Astra Zeneca om flytt: "Enbart negativt"
USA lockar med tullavtal som skulle innebära lättnader för Astra Zeneca. Men det skulle också kräva eftergifter – och bedömare är oroliga för konsekvenserna. Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca) har seglat upp som ett av de mest omtalade läkemedelsbolagen på börsen den senaste veckan. Aktien har stigit med drygt tio procent efter att Donald Trumps …
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen. Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential. Läs även: Storbankernas experter oense …
”Förnedringshandel” ger guld och bitcoin bränsle
Finanspolitisk oro i några av världens största ekonomier har mynnat ut i så kallad ”förnedringshandel”, vilket tynger många valutor men eldar på bitcoin och guld. Det rapporterar Bloomberg och konstaterar att investerare nu ”flockas” till tryggare hamnar som guld, men även bitcoin alltså. Samtidigt överger många större valutor och bakgrunden är växande skuldberg i USA, …
"Den största investeringsvågen i historien"
Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030. Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik. Fyradubbling …
I den nya oktoberstrategin behåller banken övervikt i aktier – med särskilt fokus på Sverige – och ser flera tecken som talar för en fortsatt stark börshöst.
Läs även: Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull – Dagens PS
Hemmamarknadens aktier lockar mest
Swedbank fortsätter att rekommendera en övervikt i aktier i sin senaste investeringsstrategi, samtidigt som räntor underviktas.
Enligt chefsstrateg Mattias Isakson är det framför allt den svenska marknaden som erbjuder bäst förutsättningar under hösten.
“Vad gäller regioner föredrar vi fortsatt att stanna hemma och överviktar därför Sverige på bekostnad av USA,” säger Isakson.
Bakgrunden är en gradvis återhämtning i den europeiska ekonomin, där Sverige enligt Swedbank ser ut att ta en ledande roll.
Positiva makrodata från svensk ekonomi stärker bilden, samtidigt som USA tyngs av politisk osäkerhet och en försvagad dollar.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Rapportsäsongen väntas inte sätta käppar i hjulet
Swedbank ser också goda förutsättningar för svenska aktier inför den kommande rapportsäsongen.
Trots att aktiekurserna redan stigit en hel del bedömer banken att vinsterna fortsätter att ge stöd och att risken för negativa överraskningar är låg.
”En rapportsäsong står för dörren och även om kurserna på kort sikt kan anses ansträngda, har vi generellt stöd av ett gott vinstmomentum samtidigt som vinstvarningarna varit relativt få,” säger Isakson.
Swedbank: Nedgång på börsen i korten – men nya rekord väntar
Swedbank tror att börsen kan fortsätta nedåt en tid. Men nedgången ses som en paus i en större uppåttrend och när marknaden hämtat andan väntar nya rekordnivåer.
Även Federal Reserves senaste besked påverkar optimismen kring aktier.
Centralbanken har återupptagit sina räntesänkningar och Swedbank räknar nu med två ytterligare sänkningar under 2025 samt två till under första halvåret 2026. Det innebär lättare finansiella villkor framöver – något som historiskt gynnar börsen.
”Det finns fog för optimismen”
Enligt Isakson talar flera faktorer för att aktier fortsatt kommer att vara ett attraktivt val under de kommande månaderna.
Det handlar bland annat om förbättrade konjunkturutsikter, förändrat centralbanksagerande, stabila vinstprognoser och en starkare riskaptit på marknaden.
”Vi menar att det finns fog för optimismen, då vi under hösten, utöver en redan tidigare god marknadsstämning, ser stöd från förbättringar i flera viktiga parametrar kring makroekonomi, räntor, centralbanksagerande och vinstutveckling,” säger han.
Swedbank menar också att svenska aktier har en relativ fördel tack vare attraktivare värderingar och bättre vinstutsikter än många andra marknader.
Läs även: Brist på koppar driver priset till skyarna – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Helt ny elbil för under 43 000 kronor – nu är det möjligt
Italien har sjösatt ett massivt program för att kickstarta elbilsförsäljningen, vilket har lett till priser som får det att svindla. Tack vare statliga skrotningspremier och tillverkarnas egna rabatter kan kvalificerade köpare komma över en fabriksny elbil för endast 42 900 kronor. Detta unika tillfälle är dock omgärdat av strikta krav på inkomst och geografisk placering, …
Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier
Trots geopolitisk oro, svajig konjunktur och ett osäkert ränteläge står Swedbanks chefsstrateg Mattias Isakson fast vid sin positiva syn på aktier på den svenska marknaden. I den nya oktoberstrategin behåller banken övervikt i aktier – med särskilt fokus på Sverige – och ser flera tecken som talar för en fortsatt stark börshöst. Läs även: Uppgifter: …
Brist på koppar driver priset till skyarna
För många metaller har 2025 varit något av ett rekordår. Guld, silver och platinum har rusat kraftigt. Nu verkar koppar ånga på mot ett nytt all time high. Koppar är hett och gruvindustrin hinner inte med. Matematiken bakom kopparprisets rusning är inte mycket svårare än så. Men de bakomliggande faktorerna är flera. Den röda metallen …
Hon vet hur du får mer i pension – år för år
Det kan faktiskt löna sig att tänka på pensionen oavsett om du är 20 eller 60 år, menar Pensionsmyndighetens specialist. Att tänka på pensionen är kanske inte det första man gör som 20-åring. Men enligt Pensionsmyndighetens specialist Agneta Claesson kan det löna sig att börja tidigt – och att ta nya grepp vid varje decennium. …
Ny rapport: AI tar över dina sociala medier
"Flera av årets snabbast växande Facebooksidor är sidor genererade av AI, drivna från Armenien, Ukraina och Vietnam." Det larmar Medieakademin om i den nya Maktbarometern som släpptes på morgonen i dag den 7 oktober där bland annat trenden med allt mer AI lyfts. Läs även: Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar – …